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Пирло: Роналду на пару с Месси является важнейшим игроком в мире

Италия
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Ни подтверждения, ни опровержения потенциального трансфера

Пирло: Роналду на пару с Месси является важнейшим игроком в мире

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Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал ситуацию с Роналду на данный момент:

"Он в порядке. Для Криштиану это нормально разочаровываться, как и для всех остальных. Слухи - это нормально, на пару с Месси они важнейшие игроки в мире. Здесь он всегда делал отличную работу и доказал свою ценность", - сказал Андреа.

В этом сезоне на счету 36-летнего Роналду 27 голов и четыре ассиста в 32 матчах во всех турнирах. Контракт между туринцами и португальцем рассчитан до лета следующего года. Пока разговоров о продлении соглашения не было. Наоборот - "Ювентус" планирует продать звездного бомбардира.

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло
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