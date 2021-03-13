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Пирло: Роналду в порядке. Он важнейший игрок в мире наряду с Месси

Италия
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Наставник "Юве" высказался насчет португальского форварда

Пирло: Роналду в порядке. Он важнейший игрок в мире наряду с Месси

AS

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Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет возможного ухода Криштиану Роналду из туринского клуба.

"Роналду в порядке. Естественно, он, как и все остальные, разочарован вылетом из Лиги чемпионов. Он хорошо тренировался и восстановился. Это естественно, что после вылета появляются слухи, поскольку он важнейший игрок в мире наряду с Месси. Роналду всегда хорошо играл за "Ювентус", забил 90 с лишним голов и более чем доказал свою состоятельность.

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Проект, начавшийся в последние годы, подразумевал пополнение состава игроками с определенной историей за плечами. Невозможно создать команду только из молодых игроков", – рассказал итальянский наставник.

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин)
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Источник:
Football Italia

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