Пирло: Роналду в порядке. Он важнейший игрок в мире наряду с Месси

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет возможного ухода Криштиану Роналду из туринского клуба.

"Роналду в порядке. Естественно, он, как и все остальные, разочарован вылетом из Лиги чемпионов. Он хорошо тренировался и восстановился. Это естественно, что после вылета появляются слухи, поскольку он важнейший игрок в мире наряду с Месси. Роналду всегда хорошо играл за "Ювентус", забил 90 с лишним голов и более чем доказал свою состоятельность.