Серия А. Сассуоло вновь лучший среди остальных

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Эллас Верона" 3:2

Голы: Локателли 4, Джуричич 52, Х. Траоре 82 - Лазович 43, Димарко 80

"Сассуоло" и "Верона" - лучшие из остальных. В предыдущем сезоне они заняли восьмое и девятое места соответственно, сразу же после привычной Топ-7. К этому матчу подошли, поменявшись местами. Хотя следует заметить, что далековато от седьмого места, то есть без каких-либо сверхцелей. "Нероверди" и вовсе победили лишь однажды в девяти матчах. Осталось наслаждаться интересным футболом обеих. Вроде 3:3 здесь в предыдущем сезоне с возвращением "Сассуоло" с 1:3. Или матча первого круга с четырьмя попаданиями веронцев в каркас ворот, но 0:2. Сегодня также было драматично.

"Верона" Ивана Юрича еще не переигрывала "Сассуоло". Тренер заявил, что все еще отстает от него в развитии. Сегодня она пропускала в начале обоих таймов после комбинаций на флангах. Берарди сбросил под удар Локателли издали, Джуричич поймал плохой отскок и мягко пробил. Но затем доминировала, владела мячом чаще, чем лидер лиги в этом аспекте. Латераль Фараони удачно прострелил на латераля Лазовича. Хотя атаковали обе. Разве что реально опасных ударов было мало. Опасные головой Барака и Феррари в первом тайме, как и "пушка" Берарди со штрафного во втором, были отбиты.

Опасность начала сыпаться как из рога изобилия лишь в последней стадии матча. На 79-ой минуте уже сильно давившая к тому времени "Верона" заслуженно сравняла счет. Лазович, ставший правым латералем, забросил на Димарко, нового левого. За минуту до этого защитник Феррари чудом вытащил удар Барака из пустых ворот. Через минуту после этого удар Берарди в ворота без вратаря заблокировали. А еще через несколько секунд после подачи углового и серии рикошетов Траоре все же затолкал.

Отличный матч симпатичных, но наивных команд, которые разве что поменялись местами.