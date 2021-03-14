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Мхитарян вылетел на три недели

Италия
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Генрих не сыграет в ответной игре с "горняками"

Мхитарян вылетел на три недели

фото - Getty Images

Новина українською

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян пропустит ближайшие поединки из-за травмы голеностопа.

Армянин получил повреждение в матче 1/8 Лиги Европы против "Шахтёра" (3:0), покинув поле на 35-й минуте игры с бывшей командой. После проведения медицинского обследования стало известно, что Мхитарян пропустит около трёх недель.

Таким образом Генрих пропустит матчи Серии А против "Пармы", "Наполи" и "Сассуоло", а также не сыграет с "горняками" в ответной игре в Киеве.

В этом сезоне Мхитарян отметился 11 голами и 11 ассистами в 34 матчах во всех турнирах.

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В статье: Генрих Мхитарян Рома (Рим)
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