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Мхитарян вылетел на три недели
Генрих не сыграет в ответной игре с "горняками"
фото - Getty Images
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян пропустит ближайшие поединки из-за травмы голеностопа.
Армянин получил повреждение в матче 1/8 Лиги Европы против "Шахтёра" (3:0), покинув поле на 35-й минуте игры с бывшей командой. После проведения медицинского обследования стало известно, что Мхитарян пропустит около трёх недель.
Таким образом Генрих пропустит матчи Серии А против "Пармы", "Наполи" и "Сассуоло", а также не сыграет с "горняками" в ответной игре в Киеве.
В этом сезоне Мхитарян отметился 11 голами и 11 ассистами в 34 матчах во всех турнирах.
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