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С паса от голкипера. Форвард Фиорентины классно забил в девятку, оформив хет-трик - ВИДЕО

Италия
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Душан Влахович зажег

С паса от голкипера. Форвард Фиорентины классно забил в девятку, оформив хет-трик - ВИДЕО

фото - Getty Images

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21-летний сербский форвард "Фиорентины" Душан Влахович - главная ударная сила команды, которая, правда, выступает в текущем сезоне крайне нестабильно. Собственно, и сам нападающий дежурит удачные серии с молчанием в течение длительного периода. В предыдущих трех матчах Влахович не забивал, а в игре с "Беневенто" в 27-м туре его прорвало - Душан оформил свой первый хет-трик в Серии А. Третий мяч получился особенно эффектным - серб забил с дальней дистанции в девятку. Интересно, что ассист в этом случае записал на свой счет голкипер "Фиорентины" Дронговский. После игры Влахович заявил: "Конечно, я рад хет-трику, но еще рад, что взял себя в фэнтези-лиге. И Дронговского - у него же ассист".

"Фиорентина" победила в итоге 4:1 и поднялась на 12 место в турнирной таблице. Четвертый гол Ейссерик забил с паса Рибери. Вашему вниманию полный видео обзор матча "Беневенто" - "Фиорентина"

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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