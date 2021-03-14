Серия А. Отличный голевой темп поддержали и в Болонье

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Сампдория" 3:1

Голы: Барроу 27, Сванберг 41, Сориано 70 - Квальярелла 37

"Болонья": Скорупски, Томиясу (Де Сильвестри 90), Сумаро, Данило, Дайкс, Схутен (Н. Домингес 46), Сванберг (Поли 84), Сориано, Сков Ольсен (Орсолини 84), Паласио (Сансоне 46), Барроу

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Йошида, А. Феррари (Лерис 72), Ауджелло, Кандрева, Торсби, Экдаль, Янкто (Габбьядини 69), Дамсгор (Рамирес 69), Квальярелла

Предупреждения: Паласио 32, Сков Ольсен 79 - А. Феррари 56, Рамирес 84

В первых пяти матчах 27-го тура был забит 21 гол. Шестой поддержал темп. Хотя и были опасения. Обе команды не в лучшей форме, "Болонья" одержала одну победу в пяти последних матчах, "Сампдория" - одну в семи, заставив Клаудио Раньери признать, что беспокоится. В сущности, и сегодня обе в первом тайме создали мало, играли медленно. Тем не менее, голы залетали. "Сампдория" доминировала, в первые 25 минут счет по ударам по воротам был 6:0. Однако отставала. И во втором тайме не сумела избежать пятого поражения от этого соперника подряд везде и шестого в гостях.

В первом тайме после грубой ошибки Схутена Торсби попал лишь в стойку пустых ворот. А забила "Болонья", когда Паласио пофинтил на фланге и нашел голову Барроу. Тому даже не пришлось прыгать. Ауджелло забросил слева на Квальяреллу, Данило проспал. Барроу также слева продрался мимо троих и нашел Сванберга. Второй тайм гости начали давлением, Квальярелла, Янкто и Дамсгор были близки к попаданию. Хотя Паласио и Сков Ольсен в одной атаке - еще ближе. Аудеро дважды спас. В более тихой середине тайма от контратаки он уже не спас. Сванберг пасом вразрез отлично вывел Сориано.

В принципе, ожидаемый результат. Хотя и игра была равной. И из-за статистики очных матчей, и из-за общего состояния. "Болонья" не проигрывала в четырех матчах, затем проиграла два подряд, но Синиша Михайлович даже не понял как, заявляя, что играла хорошо. А "Сампдория" уже давно слишком успокоилась в середине турнирной таблицы. Теперь обе в середине.