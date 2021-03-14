Италия
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Рэмзи и Буффон не сыграют с Кальяри из-за травм
Команда вылетела в Сардинию без них
Goal
"Ювентус" огласил заявку на матч 27-го тура Серии А против "Кальяри".
???? The Bianconeri setting out to Sardinia ✈️????????#CagliariJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/4bOO1091Kg— JuventusFC (@juventusfcen) March 13, 2021
В состав из-за травм не вошли вратарь Джанлуиджи Буффон и полузащитник Аарон Рэмзи. Джиджи беспокоит спина, а валлийца – прямая мышца бедра.
Матч "Кальяри" – "Ювентус" начнётся в 19:00.
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