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Рэмзи и Буффон не сыграют с Кальяри из-за травм

Италия
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Команда вылетела в Сардинию без них

Рэмзи и Буффон не сыграют с Кальяри из-за травм

Goal

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"Ювентус" огласил заявку на матч 27-го тура Серии А против "Кальяри".

В состав из-за травм не вошли вратарь Джанлуиджи Буффон и полузащитник Аарон Рэмзи. Джиджи беспокоит спина, а валлийца – прямая мышца бедра.

Матч "Кальяри" – "Ювентус" начнётся в 19:00.

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В статье: Аарон Рэмси Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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