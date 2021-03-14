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ВИДЕО, как Роналду оформил совершенный хет-трик за 22 минуты в ворота Кальяри

Италия
(12 голосов)

Криш все еще тот!

ВИДЕО, как Роналду оформил совершенный хет-трик за 22 минуты в ворота Кальяри

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 27-го тура Серии А "Ювентус" играет на выезде против "Кальяри".

Форвард туринцев Криштиану Роналду оформил в первом тайме хет-трик. Сначала на 10-й минуте встречи португалец отметился ударом головой, на 25-й уверенно реализовал 11-метровый, а спустя еще 7 минут пробил голкипера хозяев с левой ноги. Для этого 36-летнему нападающему понадобилось всего лишь 22 минуты.

Видео первого гола Роналду

Видео второго гола Криштиану

Видео третьего мяча португальца

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Кальяри (Кальяри)
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(12 голосов)
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Комментарии (4)
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
14.03.2021 в 20:55
Досконалий хет-трик РОНАЛДО удар головою (після Порту як мессоглори закидали CR7 - так хто король гри на другому поверсі 100% це не допінгований ЛеоМессі), далі майстер-клас від КріштіРоналдо для МессіGoldenDILDO як саме треба РЕАЛізовувати пенальті - не тикати низовими ударами прямісінько у голкіпера, а ракетним ударом з точки ставити точку!!! потужний точний удар - інстинкт "вбивці" португальського голеадора і потужний удар з нерідної лівої з усім відомо що РОНАЛДО грає і забиває з обох ніг , що навіть у сучасному футболі не так багато футболістів можуть похвалитися цим і ЛеоМессі, (на превеликий жаль для мессоглорів) - не є серед небагатьох футболістів, граючих однаково обома ногами
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+6
-1
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
14.03.2021 в 20:38
Назва статті досконалий хет-трик точно, хіба що не вистачає голу з його коронного удару зі штрафного РАКЕТА РОНАЛДО , але це б вже був покер/каре
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+6
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
14.03.2021 в 20:27
Он точно инопланетянин. 36 лет..
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+3
0
avatar
REAL IMPORTA pa'mi (Madrid)
14.03.2021 в 20:24
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+6
0


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