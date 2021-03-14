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ВИДЕО, как Роналду оформил совершенный хет-трик за 22 минуты в ворота Кальяри
Криш все еще тот!
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 27-го тура Серии А "Ювентус" играет на выезде против "Кальяри".
Форвард туринцев Криштиану Роналду оформил в первом тайме хет-трик. Сначала на 10-й минуте встречи португалец отметился ударом головой, на 25-й уверенно реализовал 11-метровый, а спустя еще 7 минут пробил голкипера хозяев с левой ноги. Для этого 36-летнему нападающему понадобилось всего лишь 22 минуты.
Видео первого гола Роналду
Видео второго гола Криштиану
Видео третьего мяча португальца
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