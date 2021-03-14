ВИДЕО, как Роналду оформил совершенный хет-трик за 22 минуты в ворота Кальяри

В рамках 27-го тура Серии А "Ювентус" играет на выезде против "Кальяри".

Форвард туринцев Криштиану Роналду оформил в первом тайме хет-трик. Сначала на 10-й минуте встречи португалец отметился ударом головой, на 25-й уверенно реализовал 11-метровый, а спустя еще 7 минут пробил голкипера хозяев с левой ноги. Для этого 36-летнему нападающему понадобилось всего лишь 22 минуты.

Видео первого гола Роналду

Видео второго гола Криштиану

Видео третьего мяча португальца