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ЛаЛу приносят результат. Торино - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча
Восьмая подряд победа для "нерадзури"
Фейсбук Інтера/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 27-го тура Серии А, в котором встречались "Торино" и "Интер". Команды начали забивать голы только после экватора второго тайма, по разу огорчив соперника. Решающим моментом во встрече стала 85-я минута, когда Мартинес забил второй гол гостей с передачи Санчеса. Отметим, что чилиец появился на поле за пять минут до взятия ворот.
"Торино" - "Интер" 1:2
Голы: Санабрия 70 - Луукаку 62 пен., Мартинес 85
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