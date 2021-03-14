ЛаЛу приносят результат. Торино - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 27-го тура Серии А, в котором встречались "Торино" и "Интер". Команды начали забивать голы только после экватора второго тайма, по разу огорчив соперника. Решающим моментом во встрече стала 85-я минута, когда Мартинес забил второй гол гостей с передачи Санчеса. Отметим, что чилиец появился на поле за пять минут до взятия ворот.

"Торино" - "Интер" 1:2

Голы: Санабрия 70 - Луукаку 62 пен., Мартинес 85