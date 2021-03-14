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ЛаЛу приносят результат. Торино - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия
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Восьмая подряд победа для "нерадзури"

ЛаЛу приносят результат. Торино - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча

Фейсбук Інтера/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча 27-го тура Серии А, в котором встречались "Торино" и "Интер". Команды начали забивать голы только после экватора второго тайма, по разу огорчив соперника. Решающим моментом во встрече стала 85-я минута, когда Мартинес забил второй гол гостей с передачи Санчеса. Отметим, что чилиец появился на поле за пять минут до взятия ворот.

"Торино" - "Интер" 1:2

Голы: Санабрия 70 - Луукаку 62 пен., Мартинес 85

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В статье: Интер (Милан) Торино (Турин)
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