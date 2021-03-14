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Роналду достиг отметки в 600 матчей в высших дивизионах
Юбилей Криштиану отметил хет-триком в ворота "Кальяри"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 27-го тура Серии А
Для португальца этот поединок стал юбилейным в рамках высших дивизионов, а именно 600-м. В этих играх Роналду записал на свой счет 473 забитых мяча.
36-летний нападающий сыграл 25 матчей за "Спортинг" (3 гола), 192 - за "Манчестер Юнайтед" (84 гола), 292 - за мадридский "Реал" (311 голов) и 87 - за "Юве" (75 голов).
6️⃣0️⃣0️⃣ - Cristiano Ronaldo???????? will play his 600th top flight match today. #CR7 #CagliariJuve pic.twitter.com/oiCpiAcz4r— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 14, 2021
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