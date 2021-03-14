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Роналду достиг отметки в 600 матчей в высших дивизионах

Италия
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Юбилей Криштиану отметил хет-триком в ворота "Кальяри"

Роналду достиг отметки в 600 матчей в высших дивизионах

Faisal HQ / Автор неизвестен

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В рамках 27-го тура Серии А "Ювентус" уверенно обыграл на выезде "Кальяри" со счетом 3:1. Все три мяча туринцев забил форвард Криштиану Роналду, оформив хет-трик за 22 минуты в первом тайме.

Для португальца этот поединок стал юбилейным в рамках высших дивизионов, а именно 600-м. В этих играх Роналду записал на свой счет 473 забитых мяча.

36-летний нападающий сыграл 25 матчей за "Спортинг" (3 гола), 192 - за "Манчестер Юнайтед" (84 гола), 292 - за мадридский "Реал" (311 голов) и 87 - за "Юве" (75 голов).

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Кальяри (Кальяри)
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