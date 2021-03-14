Серия А. Милан - Наполи 0:1. Холодный дом Милана, теплый - Гаттузо

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Наполи" 0:1

Гол: Политано 49

"Милан": Д. Доннарумма, Далот, Габбия, Томори, Эрнандес, Кесси (Мейте 67), Тонали, Кастильехо (Салемакерс 60), Чалханоглу (Диас 60), Крунич (Ребич 60), Леау (Хауге 79)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хюсай, Демме (Бакайоко 80), Руис, Зелински (Элмас 75), Политано (Руи 80), Мертенс (Осимхен 59), Л. Инсинье

Предупреждения: Эрнандес 87 - Максимович 25, Ди Лоренцо 69

Удаление: Ребич 90+2 (прямая красная)

"Милан" на "Сан Сиро" и вне его - две разные команды. Большинство последних матчей прошли в гостях. Яркая победа над "Ромой", мощная в Вероне, 1:1 в Манчестере явно улучшили настроение в клубе, позволили говорить о выходе из кризиса, даже о возвращении ЕвроМилана. Дома же за это время состоялся унылый матч против "Удинезе" со спасением от поражения на 97-ой минуте. До того - влеты "Интеру", "Аталанте", "Ювентусу". В домашней таблице Серии А "россонери" лишь седьмые, выиграли дома во всех турнирах лишь один из предыдущих пяти матчей. И сегодня это было заметно.

"Наполи" играет в гостях не лучше, чем "Милан" - дома. В лиге также седьмой, во всех турнирах проиграл за пределами Неаполя пять матчей подряд. Хотя после этого как раз добавил, сыграл вничью 3:3 с "Сассуоло", был очень близок к победе. Также он отдыхал на этой неделе, не играл в Еврокубках. Его кадровая ситуация получше - вылеты Маноласа, Ррахмани, Гуляма, Лосано и Петаньи не такие тяжелые, как Ибрагимовича, Беннасера, капитана Романьоли, лидера центра обороны Кьера, Калабрии, неготовность Ребича к стартовому составу. Игра и результат и сложились из всего этого.

Темп игры как раз был весьма неплохим. С ударами по воротам. А вот точности, качества и ума явно не хватало. В первом тайме мяч большей частью был у гостей, хозяева искали контратаки. В принципе, все ожидаемо. 0:0 в первом тайме - также, ведь они пропускают до перерыва меньше всех в лиге. "Наполи" выглядел более собранным, интереснее комбинировал, забросы с обоих флангов оставили Зелински в центре штрафной. Неточно и сейв Доннаруммы. "Милан" запомнился лишь пасом вразрез уже в дебюте - Леау не переиграл вратаря. И сильным ударом Рафаэля издали. Вновь Оспина.

Второй тайм "россонери" начали энергичнее. А забили "везувиани". Контратака с фланга на фланг через центр доставила мяч к Политано в правой части штрафной. Тот пробил коряво слабой правой, но точно. Миланцы пытались вернуться, но им не хватало ни сил, ни идей. В середине тайма Леау замыкал прострел почти в упор, Ребич очень опасно пробивал головой. Оспина все отбил, да и удар первого был слишком слаб. А далее такого уровня опасности не было. Хотя хозяева и кружили вокруг штрафной гостей. Последние разбили игру на дуэли, жесткие подкаты и фолы и удержались.

Один из стыков, Бакайоко с Эрнандесом в штрафной Оспины, мог изменить результат хотя бы на ничью. Арбитр Фабрицио Паскуа думал иначе. Его мнение не изменил даже просмотр видео.

"Милан" слишком устал для борьбы на два фронта. Для борьбы за Скудетто. Отставание от "Интера" - уже девять очков. И даже больше должна беспокоить игра на "Сан Сиро". Здесь состоялось уже четвертое поражение в семи последних матчах лиги. С такими показателями можно и место в Лиге Чемпионов упустить. А для "Наполи" эта первая гостевая победа с десятого января может стать прорывом в Топ-4. Он уже там по потерянным очкам. Символично, что она пришла именно на практически родном для Дженнаро Гаттузо стадионе в его первом визите туда в качестве тренера соперников.