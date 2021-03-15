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Пеле – Роналду: Я восхищаюсь тобой, поздравляю, ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах
Признание и теплые слова от Короля футбола
Фото: Insider / Автор – неизвестен
Экс-форвард сборной Бразилии Пеле поздравил лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду в своих социальных сетях с тем, что португальский исполнитель побил его достижение по голам в официальных поединках (767 vs 770).
"Криштиану, жизнь – это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и какое же прекрасное у тебя! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я сожалею лишь о том, что не могу тебя сегодня обнять. Но я оставляю здесь это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет".
Напомним, Роналду после хет-трика в ворота "Кальяри" (3:1) имеет в своем активе 770 голов в официальных матчах в профессиональной карьере. Интересно, что Криштиану забивал на всех аренах в Италии, на которых играл. Стадион "Кальяри" был последним в списке.
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