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Пеле – Роналду: Я восхищаюсь тобой, поздравляю, ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах

Италия
(10 голосов)

Признание и теплые слова от Короля футбола

Пеле – Роналду: Я восхищаюсь тобой, поздравляю, ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах

Фото: Insider / Автор – неизвестен

Новина українською

Экс-форвард сборной Бразилии Пеле поздравил лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду в своих социальных сетях с тем, что португальский исполнитель побил его достижение по голам в официальных поединках (767 vs 770).

"Криштиану, жизнь – это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и какое же прекрасное у тебя! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я сожалею лишь о том, что не могу тебя сегодня обнять. Но я оставляю здесь это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет".

Напомним, Роналду после хет-трика в ворота "Кальяри" (3:1) имеет в своем активе 770 голов в официальных матчах в профессиональной карьере. Интересно, что Криштиану забивал на всех аренах в Италии, на которых играл. Стадион "Кальяри" был последним в списке.

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В статье: Криштиану Роналду Пеле
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Комментарии (8)
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Dardolis (Первомайск)
15.03.2021 в 12:52
После скольких скандалов кто лучший Пеле или Марадона...Поздравление от Пеле выглядит сильно, кто лучший со времён Пеле по его личной версии уже понятно.
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
15.03.2021 в 12:31
КРІШТІАНО РОНАЛДО - найкращий футболіст світу XXI століття Визнання від короля футболу XX століття - Пеле РЕАЛьно дорогого вартує.
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+8
0
tabolk
15.03.2021 в 12:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-9
тутти-10 (Сумська область)
15.03.2021 в 10:39
Король визнає досягнення Кріша. Хай живе новий Король?))
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+7
0
тутти-10 (Сумська область)
15.03.2021 в 10:40
Зараз має початися цікаве
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+7
0
мы за динамо (киев)
15.03.2021 в 10:47
схаменися. король живий, живий та здоровий. дай же дідух йому довголіття. не жартуй такими речами.
0
-2
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
15.03.2021 в 10:05
Душевненько так, по-королевски поздравил Пеле Криша! Просто красота!
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+4
0
мы за динамо (киев)
15.03.2021 в 10:03
вітання від короля дорогого вартує. знімаю капелюха
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+6
0


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