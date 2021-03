Шипами прямо в лицо голкиперу: босс Кальяри считает, что рефери должен был удалить Роналду

Президент "Кальяри" Томмазо Джулини придерживается мнения, что в прошедшей встрече 27-го тура чемпионата Италии с туринским "Ювентусом" (1:3) португальский форвард гостей Криштиану Роналду должен был быть удален с поля на 14-й минуте после столкновения с вратарем сардинцев Алессио Краньо. Цитирует Джулини портал Football Italia.

Juve mafia. Ronaldo starts his wwe career with a yellow for this meanwhile Rebic gets a red for opening his mouth. CLEAR RED FOR RONALDO. He shouldve gotten this red in the 14th minute so it wouldve change the game massively. #juventus #ronaldo #cragno pic.twitter.com/iedT6xnpuU