Четыре удара Роналду, девять очков Интера, пособие для Шахтера. Итоги 27-го тура Серии A

Лацио - Кротоне 3:2

Аталанта - Специя 3:1

Сассуоло - Эллас Верона 3:2

Беневенто - Фиорентина 1:4

Дженоа - Удинезе 1:1

Болонья - Сампдория 3:1

Торино - Интер 1:2

Парма - Рома 2:0

Кальяри - Ювентус 1:3

Милан - Наполи 0:1

27-й тур Серии А с его 35-ю забитыми мячами вернул нас в урожайность середины первого круга. А вот результаты больше отвечают второму кругу. Причем типичного итальянского сезона. Одна команда уверенно лидирует, пусть и на этот раз "Интер", а не "Ювентус" (девять очков над вторым местом, десять над третьим, у которого матч в запасе), а за места в Топ-4 и против вылета идет яростная борьба. В которой уверенно себя не чувствует никто.

"Милан" - "Наполи"

Сон "Милана" закончился. Начинаются суровые будни, когда первое место по очкам в полтора раза дальше, чем пятое. Когда слово "Скудетто" не к месту. Как по объективным, форс-мажорным причинам, так и по вине самой команды. Участие в Лиге Европы собрало жатву усталости и травм. Потери Златана, Кьера, Романьоли, Калабрии, Беннасера, ужасная форма Чалханоглу, Ребича, Леау, Салемакерса оказались фатальными. Родной стадион вновь подвел, принеся уже четвертое поражение в семи последних матчах лиги. Подвел и низкий игровой и тактический запас прочности. Плана Б не было.

Стефано Пиоли еще до матча говорил о критической важности интенсивности, высокого темпа. Без этого команда и вправду не имеет права на существование. После же подытожил все правильно. "Мы были в игре, но хорошей игры недостаточно против "Наполи". Мы слишком часто ошибались даже без давления. Таков был наш лимит. Мы играли слишком горизонтально и слишком медленно. Без движения, без аккуратности. Нужно было играть смелее либо сидеть в обороне, а мы застряли где-то в середине, в ничьей землен. Сандро Тонали подтвердил: "Это не та игра, в какую мы собирались играть".

План у миланцев был лишь один - сохранить силы на "Манчестер Юнайтед". Его они выполнили. Ценой очередной потери очков.

Не то что "Наполи" отыграл намного лучше. Этот матч в целом был некачественным. Но он устал меньше, поскольку не играл в Еврокубках, выглядел свежее. И с планом. В первом тайме гости больше владели мячом, пытались разыгрывать свои комбинации, с их помощью вывели Зелински на две отличные ударные позиции. Во втором забили ранний гол слабой правой ногой Политано (уже его вывел Зелински) и защищались. Выдержав без центральных защитников Маноласа и Ррахмани. И подтвердив серию, согласно которой не проигрывали "Милану" на его стадионе с 2014-го года. Стратегическая победа.

Команда Дженнаро Гаттузо, впервые приехавшего на "Сан Сиро" как соперник "Милана", как раз показала прогресс в своем слабом аспекте - игре в гостях. Добыв первую гостевую победу с десятого января. Не пропустив за пределами Неаполя впервые с шестого декабря. Теперь она в Топ-4 по потерянным очкам. А главное - успокаивается.

Пенальти Бакайоко на Эрнандесе в концовке матча? Скорее всего, он был. Хотя и Тео упал слишком легко. Но вердикт игре и он бы не изменил.

"Ювентус"

"Ювентусу" также удалось успокоиться. Буря после вылета из Лиги Чемпионов угрожала унести все. И прежде всего - мысли о настоящем. Игроки услыхали слова Андреа Пирло о том, что сезон еще никак не закончен, нашли в себе одновременно спокойствие и огонь, а также силы и гордость, для легкой победы. И также с планом. "Кальяри", вдохновленный семью очками в трех матчах с новым тренером Леонардо Семпличи, переиграл чемпиона и по ударам по воротам, и по владению мячом. По пасам в атакующей трети поля - со счетом 187:97. Однако раз за разом пропускал контратаки. И со "стандартов".

"В этот момент мы должны остаться спокойными и сплоченными. И сфокусироваться лишь на себе, не смотреть ни вперед, ни назад", - заявил капитан Джорджо Кьеллини. Вчера команда была сфокусированной. "Мы ответили на поле". Ее, и особенно Криштиану Роналду, могут критиковать за нежелание общаться с прессой, но в такое время тишина ей на пользу. Криштиану также ответил, вторым хет-триком за "Ювентус" в лиге и достижением 770-ти голов во взрослой карьере. Уже точно больше, чем у Пеле. То есть прорывом на единственном стадионе Серии А, на котором играл, но не забивал.

Здесь также судейство могло изменить игру. Попадание ногой Роналду в лицо вратарю Краньо на 14-ой минуте могло закончиться не желтой, а красной карточкой. Скорее всего, и здесь арбитры ошиблись. И такое раннее удаление могло изменить и игру, и вердикт...

"Ювентус" уже с семью победами и ничьей в девяти последних матчах лиги. Если кто-то и способен оживить борьбу за Скудетто - то это он.

"Интер"

Впрочем, оживить эту борьбу способна на самом деле лишь одна команда. "Интер". Хотя пока что он отказывается терять очки. Уже во второй раз в сезоне оформив серию из восьми побед подряд. Еще в Парме команда играла лишь треть матча, до этого выключившись, а после этого - отбиваясь. От "Аталанты" отбивалась весь матч. А вчера в первый час игры футбола не было, с единственным ударом в створ ворот в исполнении "Торино" и его же попаданием в стойку. Тем не менее, третья подряд победа с минимальным разрывом в счете состоялась. На этот раз - с победным голом на 85-ой минуте.

Вчера в команде дисквалифицированного Антонио Конте выстрелил Лаутаро Мартинес. Все три опасных момента "нерадзурри" в этом матче создал он. В том числе и заработанный пенальти и гол головой в красивом полете. Алексису Санчесу хватило пяти минут на поле для ассиста этому голу красивым навесом. Центр поля отобрал мяч у соперника (69 процентов владения), обезопасил в целом оборону и нагнетал, пока голы не пришли. Пока победа не пришла. Вновь из серии тех, которые забываются через несколько дней, но вспоминаются по окончании сезона, после завоевания Скудетто.

"Критическая победа против команды, сидящей глубоко. Они много не пропускают. Нужен был эпизод для прорыва. Нам повезло с пенальти, и затем выход на поле Санчеса и Эриксена изменил игру", - заявил ассистент Конте Кристиан Стеллини. Как просто! Эпизод, везение, Топ-игроки на замене. "Мы знаем, что будет сложнее, будет много таких матчей". Похоже, "Интер" к ним готов. Такая победа над соперником, еще недавно крайне неудобным, весьма ценна. Пусть и он был поражен карантином, отсутствием лидеров, четырьмя пропущенными от "Кротоне" в 26-ом туре. Три очка в кармане.

"Аталанта" и "Лацио"

"Три очка в кармане и идем дальше, сразу же к "Реалу" - таковы ощущения и в стане "Аталанты". Она также набрала отличный темп, добыв пять побед в шести последних матчах лиги. Вопросы к ее первым 25-ти, а то и 45-ти минутам игры остаются, в пятницу она проспала первым тайм, уступая агрессивной "Специи" по игре, действуя неточно. В лучшем моменте в тайме ее выручил вратарь Спортьелло. Но уже в начале второго, в ее традиционно лучшие минуты (первая по забитым в лиге между 45-60), они же худшие для соперника (последняя), забила дважды и уже не сомневалась в победе.

"Успокаивающие сигналы. Было нелегко пройти такого организованного оппонента, перекрывающего все поле. Особенно в первом тайме "Специя" играла с немалым качеством и скоростью. После первого гола игра стала легче. Мы отдали слишком много неточных передач. Но это прежде всего их заслуга". Джан Пьеро Гасперини также доволен возвращением Марио Пашалича с дублем ("он всегда цель передач в штрафную"), и Луисом Муриэлем, забившим очередной изумительный гол. Сработали фланги - Иличич и Гозенс ассистировали. А Сапата - из центра в контратаке. Во втором тайме все работало.

"Три очка и идем дальше", - так хочет почувствовать себя и "Лацио". Перед матчем против последней команды лиги дома Симоне Индзаги желал увидеть "настоящий "Лацио". Ничего похожего. И статистика - 25:6 по ударам, 64 процента владения мячом - никого не обманула. Как и первый матч после шести с более одного забитого. Решающие голы были забиты в концовках обоих таймов, когда неопытный слабый "Кротоне" устал/заснул. Оба - после неуклюжих ассистов. И вновь пришлось звать на помощь джокера последних минут Кайседо, у которого на этот раз получился отличный удар слета.

Оборона пропустила 14 мячей в последних шести матчах, в пятницу привезла пенальти, пропустила с удара издали. Чиро Иммобиле с одним голом в последних девяти матчах во всех турнирах и играет просто плохо. Центр поля отдавал инициативу и пропускал контратаки. "Мы хотели победить любой ценой. Это была болезненная победа, мы бросили свои сердца через препятствия. Я видел обычный "Лацио". Второй гол был контратакой после углового. Мы теряли концентрацию". В этих словах Индзаги чувствуется его настроение после матча.

"Рома"

"Лацио" хотя бы сократил отставание от "Ромы". Свой матч полностью провалившей и потому слетевшей уже на шестое место. Она играла против команды даже в худшей форме, чем "Кротоне", не побеждавшей в 17-ти матчах подряд, в двух из четырех последних упускавшей 2:0, в еще одном - 3:2 на 90-ой минуте. То есть команды со слабым характером. Сама же подошла к матчу после, пожалуй, наибольшей победы в сезоне. Однако в Парме, учитывая силу соперника и собственную игру, потерпела одно из наибольших поражений. Первое против команды ниже Топ-9. Сдавшись слишком быстро и просто.

Можно оправдать ее потерями лидеров всех линий - атакера Мхитаряна, опорника Верету, защитника Смоллинга. То есть двух лучших бомбардиров. Можно говорить об усталости после четверга. Можно заявить, что ее первый тайм был одним из лучших за последнее время, с 11-ю ударами по воротам, что она начала пробивать издали после месяцев критики. Что переиграла "Парму" по ударам со счетом 21:7. Тем не менее, общую апатию, разобранность, провалы в обороне против настолько слабого соперника, ноль забитых команде, пропускавшей ровно по два мяча за матч в среднем, трудно принять.

"Парма" забила ранний гол, сидела глубоко в обороне, отдала мяч, забрасывала вперед на разреженные фланги, ее центрфорвард Пелле отходил глубоко назад и создавал трехходовки, позволявшие организовать серию контратак - и такого вроде бы простого плана хватило для победы. Разумеется, при "поддержке" соперника. Паулу Фонсека заявил, что "команда, которая хочет быть в Лиге Чемпионов, не должна пропускать такие голы". Повторив это несколько раз. Также он говорил об отсутствии скорости и креатива у своей команды, об отсутствии коллективной игры. А без такой не победить.

Две из команд Топ-7 в 27-ом туре потеряли очки, проиграли. Обе играли в четверг в Лиге Европы. Совпадение? Разумеется, нет. "Рома" и вовсе уже в пятый раз из шести последних не победила в лиге сразу же после Еврокубкового матча.

Остальные

В последней стадии сезона аутсайдеры просыпаются и даже отбирают очки у зазевавшихся грандов. В 27-ом туре никто не спал, но отобрать очки удалось лишь "Парме". Она уже несколько туров ходила вокруг да около первой победы с ноября. Так что заслужила сократить отставание от 17-го места до трех очков. Помощник дисквалифицированного Роберто Д'Аверсы Андреа Тароцци верит, что лучшее лишь начинается. "Торино" также был близок, Давиде Никола остался доволен организованностью и даже комбинационной игрой, считает, что команда заслужила ничью. Немного не хватило.

"Специи" и "Кальяри" не хватило больше. Обе провалили по целому тайму. Первые - уже не впервые. Винченцо Итальяно прямо заявил, что беспокоится из-за такой тенденции. У "Кальяри" же в каденции Семпличи такое впервые. После семи очков в трех первых матчах с новым тренером он должен был сыграть лучше. Семпличи сетовал на позволения контратак и неприкрытие сильных сторон соперника. На неправильное отношение к матчу в целом. 0:3 за 32 первые минуты - и вправду неправильно.

Еще в трех матчах состоялись знаковые результаты. "Сассуоло" после месяцев страданий, после лишь одной победы в десяти матчах, да и той над "Кротоне", одержал ценную победу. В триллере, в концовке, на характере, над прямым конкурентом в борьбе за восьмое место. "Болонья" побила "Сампдорию" ее и точно не своим оружием. Обороной и контратаками. Нашла рецепт стабильности? "Фиорентина" же сняла сильное давление отличной победой с хет-триком Душана Влаховича. Над "Беневенто", в котором после 11-ти матчей без побед подряд давление на максимуме. Вплоть до закрытия на базе.

Украинский след

Руслан Малиновский вышел на замену на 66-ой минуте, при счете 2:0. Был заметен, активно участвовал в атаках. Коснулся мяча 20 раз, выдал высокий процент точности передач - 93. Именно он перехватил мяч в центральной зоне, отдал Пашаличу и побежал вместе с ним в штрафную. Сапата получил от хорвата, нашел его, и тот забил третий мяч. Также на 93-ей минуте он мог добить в упор после сейва вратаря. Лишь отчаянный подкат защитника помешал. Он также отдал два длинных паса под удары в концовке. От удара Сапаты спас вратарь.

Из негатива заметны были несколько обрезок на первых минутах при попытке перейти в атаку.

Лучший игрок тура - Криштиану Роналду ("Ювентус"). Ответил всем

Прорыв тура - "Парма". Не было ни победы, и вдруг над "Ромой"

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Лучший вратарь тура - Давид Оспина ("Наполи"). Хладнокровие против наскоков

Лучший тренер тура - Роберто Д'Аверса ("Парма"). Пособие для Луиша Каштру

# КОМАНДА И В Н П З-П О 1 Интер 27 20 5 2 63-25 65 2 Милан 27 17 5 5 50-30 56 3 Ювентус 26 16 7 3 51-21 55 4 Аталанта 27 15 7 5 63-34 52 5 Рома 27 15 5 6 51-38 50 6 Наполи 26 16 2 8 55-29 50 7 Лацио 26 14 4 8 42-37 46 8 Эллас Верона 26 10 8 8 34-29 38 9 Сассуоло 25 9 9 7 40-39 36 10 Сампдория 27 9 5 13 36-39 32 11 Удинезе 26 8 8 10 29-34 32 12 Болонья 27 8 7 12 33-41 31 13 Дженоа 26 6 9 11 27-38 27 14 Фиорентина 26 6 8 12 29-41 26 15 Специя 27 6 8 13 34-50 26 16 Беневенто 27 6 8 13 26-48 26 17 Кальяри 27 5 7 15 29-43 22 18 Торино 25 3 11 11 35-45 20 19 Парма 27 3 10 14 23-52 19 20 Кротоне 27 4 3 20 30-67 15

Фото - Ansa, Sky Sport Italia. Atalanta.it