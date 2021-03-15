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Защитника Милана могут дисквалифицировать за свой пост в соцсетях

Италия
(2 голосов)

За критику про арбитра

Защитника Милана могут дисквалифицировать за свой пост в соцсетях

Фото: Getty Images

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Защитник "Милана" Тео Эрнандес может быть наказан за свой пост в Инстаграме после матча Серии А с "Наполи" (0:1). Об этом сообщает Corriere dello Sport.

В посте Эрнандес опубликовал фотографию главного арбитра встречи Фабрицио Паскуа и несколько неприятных емодзи. Позже 23-летний защитник удалил пост со страницы.

На 86-й минуте встречи футболист получил желтую карточку.

Источник отмечает, что за это действие Эрнандес может быть дисквалифицирован.

Защитника Милана могут дисквалифицировать за свой пост в соцсетях - изображение 1
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В статье: Милан (Италия) Тео Эрнандес
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Источник:
Corriere dello Sport

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