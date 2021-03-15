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Защитника Милана могут дисквалифицировать за свой пост в соцсетях
За критику про арбитра
Фото: Getty Images
Защитник "Милана" Тео Эрнандес может быть наказан за свой пост в Инстаграме после матча Серии А с "Наполи" (0:1). Об этом сообщает Corriere dello Sport.
В посте Эрнандес опубликовал фотографию главного арбитра встречи Фабрицио Паскуа и несколько неприятных емодзи. Позже 23-летний защитник удалил пост со страницы.
На 86-й минуте встречи футболист получил желтую карточку.
Источник отмечает, что за это действие Эрнандес может быть дисквалифицирован.
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Источник:Corriere dello Sport
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