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Иммобиле: Меня все устраивает в Лацио
Футболист продлит контракт
Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле намерен продлить контракт с римским клубом.
"Нас все устраивает в Риме. Моей семье тут нравится. Клуб, тренер Симоне Индзаги, футболисты — мы все вместе занимаемся одним делом, создаем команду, добиваемся успехов. Хочется сделать еще больше", — цитирует футболиста Football Italia со ссылкой на ESM.
В текущем сезоне 31-летний форвард сыграл 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 19 голов и 5 результативных передач.
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