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Иммобиле: Меня все устраивает в Лацио

Италия
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Футболист продлит контракт

Иммобиле: Меня все устраивает в Лацио

Новина українською

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле намерен продлить контракт с римским клубом.

"Нас все устраивает в Риме. Моей семье тут нравится. Клуб, тренер Симоне Индзаги, футболисты — мы все вместе занимаемся одним делом, создаем команду, добиваемся успехов. Хочется сделать еще больше", — цитирует футболиста Football Italia со ссылкой на ESM.

В текущем сезоне 31-летний форвард сыграл 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 19 голов и 5 результативных передач.

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В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Лацио
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