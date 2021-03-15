Спортивный директор Ювентуса высказался о будущем в клубе Криштиану Роналду

Перед матчем Серии А против "Кальяри" спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи дал комментарий о будущем в команде португальской звезды Криштиану Роналду.

Никогда не ожидал, что придется говорить о будущем в команде Роналду. На сегодня он является ведущим бомбардиром Серии А, у него 5 "золотых мячей", я потерял счет победам в Лиге чемпионов. Это привилегия иметь его в команде, мы радуемся ему и крепко держимся за него. Он - это будущее "Ювентуса", - цитирует Паратичи Sky Sport.

Спортивный директор прокомментировал и нынешний сезон команды.

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