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Спортивный директор Ювентуса высказался о будущем в клубе Криштиану Роналду

Италия
(2 голосов)

Избавляться от Криштиану не собираются

Спортивный директор Ювентуса высказался о будущем в клубе Криштиану Роналду

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Перед матчем Серии А против "Кальяри" спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи дал комментарий о будущем в команде португальской звезды Криштиану Роналду.

Никогда не ожидал, что придется говорить о будущем в команде Роналду. На сегодня он является ведущим бомбардиром Серии А, у него 5 "золотых мячей", я потерял счет победам в Лиге чемпионов. Это привилегия иметь его в команде, мы радуемся ему и крепко держимся за него. Он - это будущее "Ювентуса", - цитирует Паратичи Sky Sport.

Спортивный директор прокомментировал и нынешний сезон команды.

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Очень сложный год по сравнению с предыдущими. Команда провела хорошие и не очень хорошие игры, как все европейские команды. Мы рассчитываем на возвращение на трибуны наших болельщиков и на то, что будем демонстрировать лучшие результаты.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Фабио Паратичи
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