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Спортивный директор Ювентуса высказался о будущем в клубе Криштиану Роналду
Избавляться от Криштиану не собираются
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Перед матчем Серии А против "Кальяри" спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи дал комментарий о будущем в команде португальской звезды Криштиану Роналду.
Никогда не ожидал, что придется говорить о будущем в команде Роналду. На сегодня он является ведущим бомбардиром Серии А, у него 5 "золотых мячей", я потерял счет победам в Лиге чемпионов. Это привилегия иметь его в команде, мы радуемся ему и крепко держимся за него. Он - это будущее "Ювентуса", - цитирует Паратичи Sky Sport.
Спортивный директор прокомментировал и нынешний сезон команды.
Очень сложный год по сравнению с предыдущими. Команда провела хорошие и не очень хорошие игры, как все европейские команды. Мы рассчитываем на возвращение на трибуны наших болельщиков и на то, что будем демонстрировать лучшие результаты.
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