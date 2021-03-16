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Резервный – в украинских цветах. В Сети появились комплекты формы Ювентуса на следующий сезон
Необычный узор
Фото: Footy Headlines
Известный портал Footy Headlines опубликовал фотографии домашнего и резервного комплектов игровой формы туринского "Ювентуса" на кампанию-2021/22. Техническим спонсором итальянского гранда остается Adidas.
Если основное джерси выполнено в традиционном черно-белом дизайне, то запасное – в желтом, синем и белом цветах, с крайне интересным рисунком. Отметим, что текущие комплекты формы сборной Украины выполнены в таких же цветах (основной – желтый, гостей – синий, резервный – белый).
#Juventus’ home kit and the 3rd kit for next season have just been leaked by @Footy_Headlines !????— Juve News Page (@JuveNewsPage) March 15, 2021
What are your thoughts? ???? or ????? #JuveLatest pic.twitter.com/Gb1GRYBKRA
Potential Juve third jersey for 21/22 via [@Footy_Headlines] pic.twitter.com/y7insteKfO— JuveFC (@juvefcdotcom) March 15, 2021
"Ювентус" с 55 зачетными пунктами после 26 туров идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.
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