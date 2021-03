Резервный – в украинских цветах. В Сети появились комплекты формы Ювентуса на следующий сезон

Известный портал Footy Headlines опубликовал фотографии домашнего и резервного комплектов игровой формы туринского "Ювентуса" на кампанию-2021/22. Техническим спонсором итальянского гранда остается Adidas.

Если основное джерси выполнено в традиционном черно-белом дизайне, то запасное – в желтом, синем и белом цветах, с крайне интересным рисунком. Отметим, что текущие комплекты формы сборной Украины выполнены в таких же цветах (основной – желтый, гостей – синий, резервный – белый).

#Juventus’ home kit and the 3rd kit for next season have just been leaked by @Footy_Headlines !????



What are your thoughts? ???? or ????? #JuveLatest pic.twitter.com/Gb1GRYBKRA