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Резервный – в украинских цветах. В Сети появились комплекты формы Ювентуса на следующий сезон

Италия
(1 голосов)

Необычный узор

Резервный – в украинских цветах. В Сети появились комплекты формы Ювентуса на следующий сезон

Фото: Footy Headlines

Новина українською

Известный портал Footy Headlines опубликовал фотографии домашнего и резервного комплектов игровой формы туринского "Ювентуса" на кампанию-2021/22. Техническим спонсором итальянского гранда остается Adidas.

Если основное джерси выполнено в традиционном черно-белом дизайне, то запасное – в желтом, синем и белом цветах, с крайне интересным рисунком. Отметим, что текущие комплекты формы сборной Украины выполнены в таких же цветах (основной – желтый, гостей – синий, резервный – белый).

"Ювентус" с 55 зачетными пунктами после 26 туров идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

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В статье: Ювентус (Турин) футбольная форма
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Комментарии (1)
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[SP] (kiev)
16.03.2021 в 15:02
прикольная форма
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