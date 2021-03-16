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Ювентус ведет переговоры о продлении аренды Мораты
Футболист может остаться в Италии
Ювентус/Автор невідомий
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората, выступающий за "Ювентус" на правах аренды, может остаться в Италии.
По информации Николо Скиры, туринцы изучают возможность продления сделки на следующий сезон, заплатив 10 миллионов евро.
Его текущее арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
За "Ювентус" в нынешнем сезоне Мората провел 33 матча, забив 16 мячей и отдав 11 голевых передач.
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