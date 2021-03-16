Ювентус ведет переговоры о продлении аренды Мораты

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората, выступающий за "Ювентус" на правах аренды, может остаться в Италии.

По информации Николо Скиры, туринцы изучают возможность продления сделки на следующий сезон, заплатив 10 миллионов евро.

Его текущее арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

За "Ювентус" в нынешнем сезоне Мората провел 33 матча, забив 16 мячей и отдав 11 голевых передач.