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Ребич дисквалифицирован на два матча

Италия
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И причине не травма

Ребич дисквалифицирован на два матча

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Нападающий "Милана" Анте Ребич дисквалифицирован на два матча по итогам встречи 27-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 с "Наполи" (0:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Напомним, Ребич был удалён с поля в концовке матча. Дисквалификация на две встречи чемпионата Италии связана с проявлением неуважения к главному арбитру матча Фабрицио Паскуа. Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма оштрафован на € 10 тыс. за угрозы и оскорбления в адрес членов скамейки запасных "Наполи".

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В статье: Анте Ребич Милан (Италия)
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