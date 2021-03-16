Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребич дисквалифицирован на два матча
И причине не травма
Нападающий "Милана" Анте Ребич дисквалифицирован на два матча по итогам встречи 27-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 с "Наполи" (0:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Ребич был удалён с поля в концовке матча. Дисквалификация на две встречи чемпионата Италии связана с проявлением неуважения к главному арбитру матча Фабрицио Паскуа. Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма оштрафован на € 10 тыс. за угрозы и оскорбления в адрес членов скамейки запасных "Наполи".
Популярное сейчас
- Рух обратился в УАФ по поводу оскорбительных высказываний Лучано Лучи
- Обнадеживающее Динамо, изменения Шахтера, опыт Колоса. Эксперты о 18-м туре УПЛ
- Победа Барселоны и дубль Месси, успехи Ливерпуля и Металлиста 1925. Главные новости от 15 марта
- Шипами прямо в лицо голкиперу: босс Кальяри считает, что рефери должен был удалить Роналду
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО