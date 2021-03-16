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Криштиану Роналду определился с приоритетным клубом для перехода из Ювентуса

Италия
(3 голосов)

В случае, если придется все-таки уйти

Криштиану Роналду определился с приоритетным клубом для перехода из Ювентуса

Новина українською

Вариант с возвращением в "Манчестер Юнайтед" больше нравится португальцу Криштиану Роналду, чем второе пришествие в мадридский "Реал", сообщает TuttoSport.

Сейчас возникают вопросы относительно будущего Криштиану в итальянском "Ювентусе".

Он сам предполагает, что в случае перехода хочет продолжить выступления в той команде, которая уже воспользовалась его талантом на каком-то этапе карьеры в прошлом.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Blackboria (Тернопіль)
16.03.2021 в 19:24
Звичайно йому краще в МЮ, адже податкова у Великобританії його не чіпала, а от в Королівстві Іспанія йому штраф і два роки умовно впіндюрили
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