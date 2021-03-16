Криштиану Роналду определился с приоритетным клубом для перехода из Ювентуса

Вариант с возвращением в "Манчестер Юнайтед" больше нравится португальцу Криштиану Роналду, чем второе пришествие в мадридский "Реал", сообщает TuttoSport.

Сейчас возникают вопросы относительно будущего Криштиану в итальянском "Ювентусе".

Он сам предполагает, что в случае перехода хочет продолжить выступления в той команде, которая уже воспользовалась его талантом на каком-то этапе карьеры в прошлом.