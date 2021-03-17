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СПАЛ получил нового наставника
По имени Массимо
SPAL
Итальянский специалист Массимо Растелли стал главным тренером СПАЛа – об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 52-летним наставником рассчитан до конца сезона с опцией продления еще на год, если команда выйдет в Серию А.
Отметим, что Растелли сменил на данном посту Паскуале Марино. Последнее место работы Массимо – "Кремонезе". Добавим, что под его руководством "Кальяри" выигрывал Серию B.
В текущем сезоне СПАЛ идет на восьмой позиции во втором по рангу итальянском дивизионе (42 зачетных пункта после 29 туров). Напомним, команда вылетела из Серии А в прошлой кампании.
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