Кьеллини может завершить карьеру по окончании сезона

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини может завершить профессиональную карьеру по окончании сезона-2020/2021, пишет La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 36-летний футболист склоняется к такому решению из-за травмы колена, которая заставила его пропустить большую часть сезона. Отмечается, что Кьеллини также беспокоит нерешённая ситуация с контрактом. Действующее соглашение защитника с туринским клубом рассчитано до лета 2021 года.

Кьеллини играет за "Ювентус" с 2005 года.