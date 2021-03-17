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Кьеллини может завершить карьеру по окончании сезона

Италия
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Защитнику уже 36

Кьеллини может завершить карьеру по окончании сезона

juventus.com

Новина українською

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини может завершить профессиональную карьеру по окончании сезона-2020/2021, пишет La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 36-летний футболист склоняется к такому решению из-за травмы колена, которая заставила его пропустить большую часть сезона. Отмечается, что Кьеллини также беспокоит нерешённая ситуация с контрактом. Действующее соглашение защитника с туринским клубом рассчитано до лета 2021 года.

Кьеллини играет за "Ювентус" с 2005 года.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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