Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кьеллини может завершить карьеру по окончании сезона
Защитнику уже 36
juventus.com
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини может завершить профессиональную карьеру по окончании сезона-2020/2021, пишет La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 36-летний футболист склоняется к такому решению из-за травмы колена, которая заставила его пропустить большую часть сезона. Отмечается, что Кьеллини также беспокоит нерешённая ситуация с контрактом. Действующее соглашение защитника с туринским клубом рассчитано до лета 2021 года.
Кьеллини играет за "Ювентус" с 2005 года.
Популярное сейчас
- Умер экс-игрок Шахтера и Карпат Борис Рассихин
- Центральный совет ПФЛ определил новый формат Первой лиги. Слово за Исполкомом
- Чтобы продать в Шахтер? Заря может воспользоваться опцией выкупа в контракте своего лидера - источник
- Специально для Леоненко. ВИДЕО гола форварда Аталанты в девятку в матче Серии А
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО