Серия А. Торино с опозданием, но вышел из карантина

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Сассуоло" 3:2

Голы: Дзадза 77, 90+2, Мандрагора 87 - Берарди 6, 38

"Торино": Сиригу, Иццо, Льянко, Бремер (Гояк 57), Ансальди, Ринкон (Дзадза 72), Мандрагора, Лукич (Верди 46), Мурру (Войвода 46), Белотти (Бонаццоли 87), Санабрия

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Марлон, Д. Феррари, Рожерио, Обьянг, Маньянелли (Локателли 61), Берарди (Пелузо 76), Дефрель (Х. Траоре 62), Джуричич (Бога 61), Капуто

Предупреждения: Санабрия 72 - Дефрель 60, Тольян 79

Коронавирус, карантин явно сбил "Торино" с пути. До него "быки" не проигрывали в шести матчах подряд, одержали победу, в борьбе против вылета стоящую двух - над "Кальяри" в гостях. После же - получили 2:4 от "Кротоне", не удержались против "Интера". Хотя сегодня шанс был. Давиде Никола остался очень доволен игрой против лидера лиги, ещё и вернулись важнейшие игроки - Белотти, Ринкон, Ансальди. В соперниках же был неспокойный "Сассуоло", в последних десяти матчах одержавший лишь на одну победу больше, чем команда Николы - две. И в итоге удалось сравниться с ним по победам.

"Торо" реально старался. После каждого пропущенного в первом тайме устраивал штурм. Вратарь Консильи был не меньшим героем "Сассуоло", чем автор дубля Берарди. В начале матча голкипер спас от мощного выстрела Мандрагоры и убойных ударов головой Мурру и Санабрии. В концовке тайма взял выстрел Белотти. Также Андреа не попал ударами ножницами и слёта издали. А вот у Сальваторе Сиригу получалось хуже. Он пропустил удар Берарди после заброса Джуричича и скидки головой Капуто, который обязан был брать. Не нужно было и пропускать между ногами выстрел Доменико с острого угла.

Второй тайм "Сассуоло" также чуть не начал голом. Свободный Джуричич умудрился не замкнуть точно прострел Обьянга с шести метров. Такой удар оставил шансы "Торино". Консильи вновь пришлось работать - тащить "пушку" Мандрагоры издали, крученый удар Верди оттуда же. Роландо также пробил выше с 11-ти метров. Но и этот штурм закончился за 10-12 минут. С тройной заменой гостей. Далее хозяева просто доминировали и чуть не пропустили. Капуто в одной контратаке остановили Сиригу и Льянко на линии ворот.

Тем не менее, им удался штурм и в концовке. И на этот раз с голами. Как только "Сассуоло" перешёл на игру с тремя центральными защитниками - его оборона провалилась. Санабрия и Дзадза разыграли. Дальний удар Гояка с рикошетом Консильи отбил недалеко, и Мандрагора добил. Сиригу наконец-то отличился, блестяще на противоходе одной рукой отбив удар Обьянга. А Дзадза головой замкнул навес Ансальди. После чего все запасные "Торино" выбежали на поле праздновать. Хотя и оставалось играть ещё две минуты. Настолько важен был этот гол.

После 12-ти домашних матчей без побед "Торо" наконец-то добывает первую в сезоне на "Олимпико Гранде Торино". Благодаря чему и покидает зону вылета. Перед карантином он вернулся с 0:3 на 3:3 против "Аталанты", с 0:2 на 2:2 против "Беневенто". Оба раза - в концовках. Никола надеется, что сегодняшнее возвращение с 0:2 на 3:2 сигнализирует о полном выходе из карантина и возвращении к январю-февралю.