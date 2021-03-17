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Лацио хочет бесплатно подписать защитника Интера

Италия
(1 голосов)

Заканчивается контракт

Лацио хочет бесплатно подписать защитника Интера

Новина українською

Римский "Лацио" рассчитывает подписать центрального защитника "Интера" Андреа Раноккию как свободного агента, ведь 30 июня 2021 года у него заканчивается контракт с миланским клубом.

Римские "орлы" хотят обеспечить глубину позиции центрального защитника, сообщает Siamo Noi.

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Андреа играет в "Интере" с перерывами с 2011 года (был в аренде английского "Халла", а также "Сампдории"). В Серии А провел 207 матчей. А с 2010 по 2016 годы привлекался в сборную Италии.

В этом сезоне крайне редко попадает в состав команды Антонио Конте - всего 5 матчей во всех турнирах, 1 голевая передача.

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В статье: Андреа Раноккья Интер (Милан) Лацио (Рим) Андреа Раноккия
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