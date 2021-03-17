Лацио хочет бесплатно подписать защитника Интера

Римский "Лацио" рассчитывает подписать центрального защитника "Интера" Андреа Раноккию как свободного агента, ведь 30 июня 2021 года у него заканчивается контракт с миланским клубом.

Римские "орлы" хотят обеспечить глубину позиции центрального защитника, сообщает Siamo Noi.

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Андреа играет в "Интере" с перерывами с 2011 года (был в аренде английского "Халла", а также "Сампдории"). В Серии А провел 207 матчей. А с 2010 по 2016 годы привлекался в сборную Италии.

В этом сезоне крайне редко попадает в состав команды Антонио Конте - всего 5 матчей во всех турнирах, 1 голевая передача.