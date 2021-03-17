Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио хочет бесплатно подписать защитника Интера
Заканчивается контракт
Римский "Лацио" рассчитывает подписать центрального защитника "Интера" Андреа Раноккию как свободного агента, ведь 30 июня 2021 года у него заканчивается контракт с миланским клубом.
Римские "орлы" хотят обеспечить глубину позиции центрального защитника, сообщает Siamo Noi.
Андреа играет в "Интере" с перерывами с 2011 года (был в аренде английского "Халла", а также "Сампдории"). В Серии А провел 207 матчей. А с 2010 по 2016 годы привлекался в сборную Италии.
В этом сезоне крайне редко попадает в состав команды Антонио Конте - всего 5 матчей во всех турнирах, 1 голевая передача.
Популярное сейчас
- В связи с отсутствием нарушений - УАФ оставила без внимания скандальную переписку Лучи
- Чтобы продать в Шахтер? Заря может воспользоваться опцией выкупа в контракте своего лидера - источник
- SofaScore: Малиновский – лучший игрок Аталанты в ответном матче против Реала
- Криштиану Роналду определился с приоритетным клубом для перехода из Ювентуса
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона