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У Маурицио Сарри есть 5 вариантов для возвращения

Италия
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И три страны на выбор

У Маурицио Сарри есть 5 вариантов для возвращения

Новина українською

Итальянский тренер 62-летний Маурицио Сарри приближается к возвращению в футбол, сообщает Calciomercato.it.

Тренер не работал с тех пор, как покинул "Ювентус" в августе 2020-го.

Его рассматривают испанские "Валенсия", "Севилья", итальянские "Рома" и "Наполи", а также английский "Арсенал".

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