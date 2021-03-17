У Маурицио Сарри есть 5 вариантов для возвращения

Итальянский тренер 62-летний Маурицио Сарри приближается к возвращению в футбол, сообщает Calciomercato.it.

Тренер не работал с тех пор, как покинул "Ювентус" в августе 2020-го.

Его рассматривают испанские "Валенсия", "Севилья", итальянские "Рома" и "Наполи", а также английский "Арсенал".