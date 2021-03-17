Италия
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У Маурицио Сарри есть 5 вариантов для возвращения
И три страны на выбор
Итальянский тренер 62-летний Маурицио Сарри приближается к возвращению в футбол, сообщает Calciomercato.it.
Тренер не работал с тех пор, как покинул "Ювентус" в августе 2020-го.
Его рассматривают испанские "Валенсия", "Севилья", итальянские "Рома" и "Наполи", а также английский "Арсенал".
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