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Спартак хочет Фонсеку. Португалец москвичам отказал
Тренер надеется остаться в Роме
фото - Getty Images
Московский "Спартак" летом сменит тренера и уже начал поиски нового наставника, который заменит Доминико Тедеско.
Россияне ищут нового тренера и по информации Tuttomercatoweb, уже обратились к наставнику "
Португалец стоит первым в списке "Спартака", однако сам Фонсека отклонил данное предложение.
Соглашение Фонсеки с "Ромой" истекает летом, однако оно будет автоматически продлено, если римляне выйдут в Лигу чемпионов. Поэтому тренер сосредоточен на работе с римлянами и надеется остаться здесь и дальше.
Также сообщается, что Фонсеку хочет и "Бенфика", но шансы "орлов" заполучить тренера также невелики.
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