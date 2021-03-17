Спартак хочет Фонсеку. Португалец москвичам отказал

Московский "Спартак" летом сменит тренера и уже начал поиски нового наставника, который заменит Доминико Тедеско.

Россияне ищут нового тренера и по информации Tuttomercatoweb, уже обратились к наставнику " Ромы " Паулу Фонсеке.

Португалец стоит первым в списке "Спартака", однако сам Фонсека отклонил данное предложение.

Соглашение Фонсеки с "Ромой" истекает летом, однако оно будет автоматически продлено, если римляне выйдут в Лигу чемпионов. Поэтому тренер сосредоточен на работе с римлянами и надеется остаться здесь и дальше.

Также сообщается, что Фонсеку хочет и "Бенфика", но шансы "орлов" заполучить тренера также невелики.