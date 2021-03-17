  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Спартак хочет Фонсеку. Португалец москвичам отказал
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спартак хочет Фонсеку. Португалец москвичам отказал

Италия
(2 голосов)

Тренер надеется остаться в Роме

Спартак хочет Фонсеку. Португалец москвичам отказал

фото - Getty Images

Новина українською

Московский "Спартак" летом сменит тренера и уже начал поиски нового наставника, который заменит Доминико Тедеско.

Россияне ищут нового тренера и по информации Tuttomercatoweb, уже обратились к наставнику "Ромы" Паулу Фонсеке.

Португалец стоит первым в списке "Спартака", однако сам Фонсека отклонил данное предложение.

Соглашение Фонсеки с "Ромой" истекает летом, однако оно будет автоматически продлено, если римляне выйдут в Лигу чемпионов. Поэтому тренер сосредоточен на работе с римлянами и надеется остаться здесь и дальше.

Также сообщается, что Фонсеку хочет и "Бенфика", но шансы "орлов" заполучить тренера также невелики.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спартак (Москва) Рома (Рим) Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.03.2021 в 00:25
Ему украинская жена бы оторвала то, чего у девочек нет за поездку к пацакам
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2021 в 23:54
В России сейчас работать не модно, взападло.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...