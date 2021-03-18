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Головная боль для Конте: голкипер Интера сдал положительный тест на коронавирус

Италия
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Головная боль для Конте: голкипер Интера сдал положительный тест на коронавирус

Фото: SempreInter

Новина українською

Пресс-служба миланского "Интера" сообщила о втором случае заражения коронавирусом в стане основной команды за последнее время. Сегодня утром основной голкипер "нерадзурри" Самир Ханданович сдал положительный тест на COVID-19. Сообщается, что 36-летний словенский исполнитель уже ушел на самоизоляцию. Напомним, ранее инфекцию обнаружили у защитника Данило Д'Амброзио.

Отметим, что ближайший матч итальянский гранд проведет 20 марта против "Сассуоло" в рамках 28-го тура чемпионата Италии. "Интер" идет на первой позиции в таблице с 65 очками, "Милан" отстает на 9 пунктов.

В текущем сезоне Ханданович отыграл 27 матчей в Серии А и пропустил 26 голов.

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В статье: Самир Ханданович Интер (Милан) коронавирус
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Источник:
Inter

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