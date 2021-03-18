Их не хватает на трибунах. Фанатский движ Ромы - один из лучших в Италии

Согласно общественному опросу компании Demos & Pi, "Рома" является пятой по популярности командой Италии, уступая первенство только "Ювентусу", "Интеру", "Милану" и "Наполи". Исторически за "волков" саппортили левые политические силы, хотя со временем (особенно в XXI веке) они взяли серьезный крен вправо, но несмотря ни на что, основная тиффозерия клуба придерживается левоцентристских взглядов.

Расцвет итальянской ультрас-сцены пришелся на восьмидесятые годы прошлого века.

Тогда романистскому "общаку" уже минуло 30 лет.

В семидесятые годы прошлого столетия фанаты "Ромы" переживали тяжелый период. Они вместе собирались на Curva Sud – Южной трибуне столичного стадиона, но между ними не было совершенно никакого единения. "Рома" имела около шести фанатских объединений, но ни в одном из них не дислоцировалось более двадцати человек. Таким образом, фанаты римского клуба частенько бывали биты своими историческими и идейными врагами – саппортерами "Лацио", которые выступали единым фронтом.

Вражда между "Ромой" и "Лацио" имеет множество различных срезов, но изначально два клуба разъединило социальное расслоение. "Орлы", которые по возрасту на 27 лет старше своего соперника, базировались в буржуазном районе Прати, а тренировались в квартале Париоли, в котором жили многие вожди фашистской Италии. "Рома" же обитала в пролетарском районе Тестаччо. Таким образом, "Лацио" ощущал значительную поддержку буржуазной верхушки – вплоть до того, что за "небесно-голубых" болел в свое время фашистский диктатор Бенито Муссолини. Политические взгляды большинства фанатов "Лацио" являлись крайне правыми, и вполне естественно, что болельщики "Ромы", наоборот, славились левацким политическим направлением.

В 1977 году группировки "волков" были оглушены мощной атакой общака "лациале". Мобы "Лацио", собравшись в группировку "Commados monteverde Lazio", пронеслись по центру Рима, круша вся на своем пути, и выискивая в толпе саппортеров "Ромы".

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После этого болезненного поражения фанаты "волков" решили действовать. Для начала четыре крупные бригады – Boys, Pantere, Guerriglieri della Curva Sud и Fossa dei Lupi скооперировали свои усилия и состав, и на свет появилась Commando Ultra Curva Sud – "Команда ультрас Южной трибуны".

Сразу же были сформированы основные постулаты CUCS, которые воплощал в жизнь легендарный Джеппо, бывший лидером объединения вплоть до 1987 года. Во-первых, новая римская фирма стала активно заниматься "кореаграфией" - изготовлением ярких и красочных баннеров, в которых таился глубокий смысл. Во-вторых, "волки" стали поддерживать "Рому" в выездных матчах. В-третьих, члены CUCS решили не поддерживать никаких отношений с администрацией клуба (по негласному правилу, это важнейший пункт для любой фирмы, которая претендует на серьезное отношение к себе). В-четвертых, CUCS очень хорошо относились ко всем фанатам "Ромы", и всячески поддерживали небольшие фирмы и мобы, обращавшиеся к ним за помощью. И, наконец, в-пятых, CUCS строго блюли левую политическую ориентацию. Так как исторически "волки" являлись левацким клубом, то членство в CUCS было закрыто для всех правых и ультраправых элементов.

Конечно же, война с "лациале" выходила на первый план, и была преподнесена как битва "Лупа" (волчица, символ "Ромы") против "Аквила" (орел, символ "Лацио").

Осенью 1979 года члены CUCS пронесли на стадион ракетницу, и произвели два выстрела в направлении Северной трибуны. Результат превзошел все ожидания – 22-летнему фанату "Лацио" по фамилии Паппарелли оторвало часть головы. Он скончался в ту же секунду, а вражда двух римских клубов вышла на новый уровень – на такой, где даже убийство не считалось чем-то выходящим из ряда вон.

Но и кроме "Лацио" в итальянской Серии А было свыше десятка команд, с которыми "волкам" тоже нужно было выстраивать отношения.

Итальянская модель фанатского поведения сразу же разграничивает друзей и врагов – существуют территориальные противники (Аппенины исторически разделены на богатый, промышленный Север и бедный Юг) и политические (правые - левые). Так как "Рома" - это левацкая команда с Юга, то, соответственно, члены CUCS с начала своего образования видели врагов во всех саппорт-объединениях с севера страны. Ультраправые мобы тоже считались недругами. Кроме "Лацио", основными соперниками римских траблмейкеров стали мобы "Ювентуса" (после того, как "Старая синьора" скандально увела скудетто у "Ромы" в 1981 году), "Милана" (тут на первый план вышло противостояние Север-Юг) и "Интера" (большинство "интеристов" являются ультраправыми, а кроме того – лучшими друзьями ненавистных "лациале").

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Восьмидесятые годы ознаменовали собой расцвет CUCS.

Бригада удачно засветилась в Европе, а в Италии ей вообще не было равных. Несмотря на то, что бригадиры "Курвы Суд" не поддерживали контактов с администрацией "Ромы", игроки команды чувствовали неистовую поддержку своих фанатов, и отвечали им трогательной любовью. Считалось обычным делом, если футболист "волков" после забитого гола подбегал к Южной трибуне, на центральных местах которой размещалась группировка CUCS, и неистово бесновался, празднуя успех вместе со своими болельщиками.

В то время Commando Ultra Curva Sud соперничала в пределах Италии с промиланистской группировкой Fossa dei Leoni ("Логово львов"). Обе бригады отличались большим составом и агрессивным нравом. В начале восьмидесятых и CUCS, и миланисты отметились несколькими отменными махачами, в самом кровавом из которых на окраине Рима собралось около восьмисот фанатов. Драка шла очень долго – почти полчаса, и в результате этого действа обе стороны понесли большие потери. Изначально и миланисты, и романисты планировали не использовать аргументы, однако, в пылу боя некоторые фанаты вынули ножи, и, таким образом, битва переквалифицировалась из разряда рукопашной в то, что в Италии зовется словом "лама". В поножовщину. В итоге, к приезду полиции на ристалище лежали, безо всяких шансов подняться на ноги около пятидесяти ферстлайнеров, представляющих оба клуба. Одному фанату красно-черных не повезло больше других – он был убит прямым ударом ножа в сердце.

После этого случая группировка Fossa dei Leoni от греха подальше отказалась от выездов в Рим, зато встречала "волков" в столице мировой моды в полной боевой готовности. Хотя бойцы CUCS приезжали в Милан "без цветов" - то есть, не используя клубную атрибутику, чтобы не быть обнаруженными, фанаты "Милана" достаточно быстро научились вычислять противников. Дело в том, что на гостевые игры саппортеры "Ромы" приезжали, имея маленькую нашивку на воротнике, на которой было написано "Ultras Roma".

В то же время у команды ультрас Южной трибуны появился футболист, на котором они вымещали всю свою ненависть. Само собой разумеется, этот игрок представлял "Лацио". Его звали Паоло Ди Канио. Забив однажды гол в ворота "Ромы", Ди Канио, истинный "лациале" с самого детства, подбежал к Южной трибуне и отсалютовал фанатам "Ромы" фашистским приветствием. Через много лет, уже будучи ветераном, вернувшимся в "Лацио" доигрывать, он снова забьет "волкам", и снова повторит свой жест.

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Были и обратно противоположенные случаи. Например, футболист "Ромы" Астудильо Марджольо был продан в "Лацио", хотя и не хотел покидать состав "волков". Среди фанатов "лациале" Марджольо стал персоной нон-грата, потому что играл за "Рому". Во время одного из матчей этот игрок подвергся такой жесткой обструкции со стороны саппортеров "небесно-голубых", что в сердцах сорвал с себя ненавистную футболку, плюнул в нее, бросил на газон, и самовольно покинул поле, отправившись в подтрибунное помещение. Естественно, для тиффози "Ромы" Марджольо моментально стал героем.

Ломать, как известно – не строить. То, что бесперебойно функционировало в течение десяти лет, было сломлено внутренними распрями.

В 1986 году в стан "волков" перешел экс-лациале Лионелло Манфредония. Волею судьбы, ему было суждено сыграть роковую роль в истории римской группировки CUCS. Тиффозерия культовой римской бригады так и не определилась, как же относиться к новому футболисту. Ситуация осложнялась тем, что Манфредония множество раз выступал в прессе с неблагозвучными спичами о "Роме" и ее фанатах, и публично радовался поражению "волков" в финале Кубка европейских чемпионов.

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Одна часть CUCS считала, что коли теперь Манфредония является футболистом "Ромы", то к нему следует относиться лояльно. Другая часть фирмы считала, что новоявленный футболист "Ромы" - нежелательный, вражеский элемент в команде. Лояльно настроенные к игроку саппортеры образовали моб Vecchio CUCS (старый CUCS), а те, кто не переваривал бывшего футболиста "Лацио" вошли в группу CUCS-GAM (CUCS – Group Anti Manfredonia).

2 сентября 1987 года состоялся матч между "Ромой" и "Генуей" в розыгрыше Кубка Италии. CUCS-GAM развернули плакат, адресованный Манфредония – "Недостойный, сними эту футболку!" Баннер спровоцировал беспорядки на трибунах. Члены Vecchio CUCS набросились на саппорт CUCS-GAM прямо на "Курве Суд". Два человека попали в реанимацию, а группировка Commando Ultra Curva Sud прекратила свое существование.

После того, как знаменитая группировка развалилась, фанаты "Ромы" потеряли единство, которым когда-то славились. Возникало много новых саппорт-образований "волков", но они не могли рулить всем движением.

Следует сказать, что новые банды в основном являлись правыми элементами. Посчитав, что это противоречит истории "Ромы" и позорит клуб, бывшие лидеры CUCS во главе с бригадиром Джеппо создали новую группировку, в которой они хотели сохранить все идеалы Commando Ultra Curva Sud. Эта команда ферстлайнеров получила название Opposta Fazione ("группировка противников"). Уверенные, что новоявленные фанаты "волков", которые выбрали себе в качестве точки отсчета правое движение, поступают неправильно, "Группировка противников" стала обособленной бандой, не поддерживающей ни одну из фирм "Ромы".

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Члены Opposta Fazzione привлекали к себе криминальных элементов, и в 1992 году стало известно об их связях с итальянской мафией. Живущие по законам строгого мафиозного обета "омерта", Джеппо и компания по сей день являются единственной левацкой группировкой "Ромы".

В девяностых, одна из самых старых бригад "волков" Boys, предприняла попытку объединить "Курву Суд" в единое целое. В новый клан AS Roma Ultras вошли все фирмы и мобы "Ромы", дислоцирующиеся на Южной трибуне Олимпийского стадиона в Риме.

Новая фирма романистов пытается возродить старые традиции легендарной CUCS.

Самая громкая на сегодняшний день акция Roma Ultras – выезд в Неаполь в 2001 году. "Рома" должна была становиться чемпионом Италии в третий раз в своей истории, - в гостевом матче против "Наполи". Несмотря на то, что выезд в "город El Diego" для романистов считается чрезвычайно опасным – фанаты "Ромы" и "Наполи" давно ведут ожесточенную войну, - в Неаполь отправился огромный десант римских ультрас в составе десяти тысяч человек. Уже на подъезде к городу автобусы с фанатами "Ромы" стали активно забрасываться бутылками и камнями. Казалось, все неаполитанцы высыпали в тот день на улицы, только ради того, чтобы поулюлюкать, и что-нибудь кинуть в транспорт, следующий из Рима. Когда приезжие саппортеры наконец-то добрались до центрального вокзала Неаполя, оказалось, что римские автобусы похожи на средства передвижения, попавшие под артобстрел – с выбитыми стеклами и покореженными корпусами. Романисты не остались в долгу, прямо на площади вокзала попытавшись взорвать самодельную бомбу. К счастью, часовой механизм не сработал.