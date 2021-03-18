Мир Фонсеки. Нюансы тактики и личности тренера Ромы

Паулу Фонсека близок к окончанию второго сезона в "Роме". Как и первого, сезона неоднозначного, с диаметрально противоположными оценками. Причем скептичны именно большей частью болельщики "волков", нейтральные же видят немало позитива. В преддверии ответного матча против "Шахтера" в Лиге Европы я решил приоткрыть его тактическую и человеческую сущность. Базируясь на его интервью после первого матча, данное Федерико Бальдзаретти на DAZN, одном из официальных трансляторов Серии А.

Здесь помещены отрывки из интервью, опубликованные на сайте американских болельщиков "Ромы" Chiesa Di Totti, с моими комментариями.

"С начала моей карьеры моей главной путеводной звездой является Гвардиола. Я также вырос как тренер благодаря Моуриньо, изменившего сам процесс тренировок и значение лидерства в футболе. Лидерство - очень важная вещь для меня. Я всегда очень прям со своими игроками. Иногда им нелегко принять мою правду. Но я думаю, что это лучший способ прояснять ситуацию".

Гвардиола и Моуриньо в лучших своих версиях обожаемы своими игроками и вообще окружениeм, создают сплоченный коллектив из всех работников клуба, атмосферу доверия. Паулу также не раз спасали отличные отношения с игроками, даже во время ссор с руководством и серий плохих результатов именно они оставляли его на посту. Бывший владелец клуба Джеймс Паллотта и вовсе был очарован им, его умением говорить о футболе, анализировать, отношением к окружающим. Даниэле Де Росси также сообщал из уст своего отца, тренера Примаверы, что в клубе тренера очень любят.

Причем один из способов завоевать сердца игроков - это говорить им правду. Даже если она нелегка.

"Нужна страсть для того, чтобы быть тренером, нужно вставать утром и всегда желать идти на тренировку и стараться прогрессировать. Тренеру нельзя терять страсть. Адреналин, который ты получаешь перед матчем - как наркотик".

"Я не из тех, кто думает о футболе 24 часа в день. В начале моего времени здесь в Риме я всегда беспокоился о команде. Однажды, когда моя жена вернулась в Украину, я остался дома в течениe 15-ти дней, изучая команду и пытаясь найти решение. Теперь же, когда я дома, иногда я думаю: "Нет. Я не хочу смотреть матч, я хочу посмотреть кино".

Пожалуй, это лучший баланс. Я никогда не понимал людей, которые "горят" на работе, которые думают о работе 24 часа в сутки. Даже если эта работа - лучшая в мире. Да и ни о чем не следует думать 24 часа в сутки. Нужно разделять, перезагружаться. Гвардиола как раз из таких, из трудоголиков, помешан на футболе. Конте также. Но мне больше по душе Юрген Клопп, умеющий отвлечься на рок-музыку, очень успешный бизнесмен Зинедин Зидан, виноделы Роналдо и Пирло.

В Риме Фонсека нашел нужный баланс.

"Правила те же для всех, даже если логично, что есть разные характеры, разные пути поведения. К примеру, я знаю, что, если я кричу на Манчини, это лучший путь подтолкнуть его. Но со Спинаццолой нужно вести себя иначе. А есть несколько игроков, которым не нужно говорить ничего. Поскольку единственная похвальба, которая имеет для них значение - это выход в стартовом составе. Таким образом, по их мнению, я проявляю свою веру в них".

"Я считаю, что команда более сбалансирована сегодня, даже на эмоциональном уровне".

Здесь Фонсека также прошел немалый путь от конфронтаций с игроками, попыток подстричь всех под одну гребенку до таких выводов. На самом деле в сегодняшнем футболе метод кнута для всех не работает. Важно найти ко всем свой подход. В работе с молодыми изнеженными миллионерами это особенно важно.





"Теперь мы можем поговорить о матче против "Милана". Мы видели, что Фасио и Манчини были всегда изолированы. Когда мяч был на одной стороне поля, противоположный латераль должен был приблизиться к ним для быстрого перевода мяча к нему. Мы совершали эту ошибку несколько раз. Мы не поняли, что прессинг "Милана" не был таким уж сильным и что можно было продвигаться вперед без давления. Желание переводить с фланга на фланг всегда было здесь. Это важно, мы хотели найти простор. В позиционной атаке мы должны привлечь их на одну сторону, а затем перевести на другую".

Здесь и кроется главная тактическая проблема "Ромы" Фонсеки. Для него переводы с фланга на фланг во время позиционных атак крайне важны. Часто - в ущерб вертикальному футболу, который так хорошо проявляется в контратаках. Потому игроки часто выбирают неправильное решение, теряют остроту, теряют мяч. Такая горизонтальная игра не приносит дивидендов, ее цель - запутать, раскачать соперника - не достигается, поскольку обострение приходит слишком поздно.

"Мне нравится, когда команда всегда владеет инициативой, то есть мячом. Когда я лишь прибыл сюда, я был помешан на владении мячом. Но сейчас, по крайней мере для нас, контратаки намного важнее. Для меня владеть мячом - лучший путь защищаться. Я люблю чувствовать контроль над игрой, стресс у соперника из-за недостатка мяча. Но здесь в Италии это не так просто, как в других лигах. Команды чувствуют себя хорошо без мяча. Например, "Интер" очень силен в сидении глубоко. Я не могу сказать то же о моей команде. Она не чувствует себя комфортно без мяча".

Вот и главное противоречие тренера с командой, тренера с лигой. Поначалу и вовсе, кроме владения мячом, она не желала ничего. Разумеется, так ее было гораздо легче остановить. Затем, летом 2020-го года, вынуждена была перейти на игру с тремя центральными защитниками и ставить на контратаки. Тренер наконец-то понял, что с его игроками нужно играть именно так. И контратаки Мхитаряна, Лоренцо Пеллегрини, Спинаццолы, Педро выходили и выходят замечательными, привлекая внимание всей Европы. В ущерб обороне и позиционным атакам.

Нынешняя "Рома" весьма слаба физически, не умеет отбирать мяч как следует. Не умеет сидеть глубоко в обороне. При этом и при владении мячом в позиционной атаке она слаба. По процентам владения мячом всего восьмая в Серии А, по отборам мяча 18-ая. из последних матчей против приличных соперников она выиграла те, в которых меньше владела мячом - дважды у "Браги", у "Шахтера". И наоборот - проиграв "Милану" и "Ювентусу" при преимуществе во владении.

В целом настолько ограниченный набор скиллов и умение итальянцев работать без мяча и мешает ей переиграть в сезоне 2020/21 хотя бы какого-либо гранда Серии А. Лишь 16 очков из 57-ми возможных в матчах против Топ-7 при Фонсеке, лишь три из 24-ех в нынешнем сезоне. В сущности, победа над "Шахтером" - ее наиболее сильная, значимая в сезоне.

"Должен быть баланс для поиска простора для вертикальных забегов и простора для поддерживающих подключений сзади. И даже для нас это тяжело. В том числе и потому, что я не кодифицирую это в нашей игре. Игроки должны интуитивно понять, где этот простор. Мы научились строить до финального метра, до момента, когда комбинацию нужно завершить. Поддерживающие подключения сзади крайне важны, особенно против соперника с пятью защитниками".

Такое построение контратаки - план до последнего движения и интуиция затем - довольно логично. Оно позволяет и продумать комбинации на тренировках, и предоставить игрокам некую свободу решающих действий. Конечно, в таком случае нужны умные игроки, но, к счастью для Фонсеки, у него такие есть. Прежде всего Мхитарян и Верету. Речь о двух лучших бомбардирах команды, причем последний - опорник. Не случайно именно они столько забивают. Второй ассистент Пеллегрини также умеет находить простор. Мы видели это, когда он забивал первый гол "Шахтеру".

Мхитарян и Верету сегодня не сыграют, так что ума в атаках "Ромы" будет меньше.

"Рома" никогда не подпишет игрока без моего мнения. Я ищу игроков, которые могут помочь этой команде. Я никогда не говорил, что Дженгиз Ундер плохой игрок. Он очень хороший игрок. Но с тем, как я вижу футбол сейчас, его трудно задействовать. Нет сомнений, что он был бы идеальным игроком для команды, которая играет иначе".

Что ж, здесь речь о дилемме, известной как "Дилемма Зинченко".

Кого предпочесть - игрока менее высокого уровня, но отлично подходящего по стилю, или более качественного, но неподходящего? Тренеры-методисты вроде Гвардиолы явно выбирают первое. Для него Александр важен в тактическом плане. Так же выбирает игроков и Фонсека. Возможно, в этом кроется ответ на вопрос, почему слабые правые латерали Бруно Перес и Карсдорп часто играют, почему не приносящий особую пользу разыгрывающий опорник Вильяр играет. Они дают тренеру больше в тактическом плане.

Итак, что же построил Фонсека в "Роме"? Очень специфическую команду с ярко выраженным захватывающим одним аспектом игры и множеством проблем в других. Это обещает яркую игру, но не лучший результат. Уже не раз приходилось встречать мнения о том, что Паулу просто работает на себя, на свое следующее место работы. Сегодняшний футбол помешан на яркой атакующей игре, на коротком пасе, и в мыслях о тренере такой команды готовы закрыть глаза на очевидные недостатки.

У игры его команды немало почитателей, и он вскоре может получить очень вкусное предложение. Но не придет ли он в новый клуб с победой над "Шахтером" как с главным трофеем?