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Сампдория продлила контракт с экс-игроком молодежной сборной Италии

Италия
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Сампдория продлила контракт с экс-игроком молодежной сборной Италии

Фото: Livesport

Новина українською

"Сампдория" официально возобновила обязательства по поводу центрального защитника Алекса Феррари. Он будет выступать за "блючерчиати" до июня 2025 года.

26-летний футболист сначала перешел в аренду в "Сампдорию" с "Болоньи" в июле 2018 года, а после того клуб подписал защитника на постоянное соглашение в июле 2019 года.

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С тех пор он сыграл 30 игр за лигурийцев, в том числе 9 матчей в Серии А в этом сезоне.

Президент Массимо Ферреро и ФК "Сампдория" объявляют, что продлили контракт на спортивные выступления игрока Алекса Феррари. В свою очередь защитник подписал свои обязательства с "Сампдорией" до 30 июня 2025 года.

Сейчас лигурийская команда идет на 11 позиции в Серии А. Впереди у команды домашний поединок с "Торино" в воскресенье, 21 марта.

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В статье: Сампдория (Генуя) Алекс Феррари
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