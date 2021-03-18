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Четверо инфицированных. Власти Милана закрыли Интер на карантин - поединок Серии А отменен

Италия
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Точнее - перенесен

Четверо инфицированных. Власти Милана закрыли Интер на карантин - поединок Серии А отменен

Новина українською

Лига Серии А официально перенесла субботний поединок "Сассуоло" с "Интером". Причиной стала вспышка COVID-19 в лагере "нерадзурри".

Причиной стало то, что местный орган здравоохранения перевел весь состав "Интера" на карантин до полуночи воскресенья. Таким образом проведения игры будет невозможно. Игрокам притом запрещены групповые тренировки.

Сейчас в команде есть 4 случая заболевания COVID - Данило Д'Амброзио, Самир Ханданович, Стефан де Врий и Матиас Вечино. Однако скорость распространения вызывает беспокойство и побудила местные власти к вмешательству.

Проблема, как и в матчах "Торино" против "Сассуоло" и "Лацио", заключается в скорости заражения, связанной с так называемым "английским вариантом" COVID-19, сообщает Football Italia.

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В статье: Серия А Интер (Милан) коронавирус карантин
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