Четверо инфицированных. Власти Милана закрыли Интер на карантин - поединок Серии А отменен

Лига Серии А официально перенесла субботний поединок "Сассуоло" с "Интером". Причиной стала вспышка COVID-19 в лагере "нерадзурри".

Причиной стало то, что местный орган здравоохранения перевел весь состав "Интера" на карантин до полуночи воскресенья. Таким образом проведения игры будет невозможно. Игрокам притом запрещены групповые тренировки.

Сейчас в команде есть 4 случая заболевания COVID - Данило Д'Амброзио, Самир Ханданович, Стефан де Врий и Матиас Вечино. Однако скорость распространения вызывает беспокойство и побудила местные власти к вмешательству.

Проблема, как и в матчах "Торино" против "Сассуоло" и "Лацио", заключается в скорости заражения, связанной с так называемым "английским вариантом" COVID-19, сообщает Football Italia.