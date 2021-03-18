Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четверо инфицированных. Власти Милана закрыли Интер на карантин - поединок Серии А отменен
Точнее - перенесен
Лига Серии А официально перенесла субботний поединок "Сассуоло" с "Интером". Причиной стала вспышка COVID-19 в лагере "нерадзурри".
Причиной стало то, что местный орган здравоохранения перевел весь состав "Интера" на карантин до полуночи воскресенья. Таким образом проведения игры будет невозможно. Игрокам притом запрещены групповые тренировки.
Сейчас в команде есть 4 случая заболевания COVID - Данило Д'Амброзио, Самир Ханданович, Стефан де Врий и Матиас Вечино. Однако скорость распространения вызывает беспокойство и побудила местные власти к вмешательству.
Проблема, как и в матчах "Торино" против "Сассуоло" и "Лацио", заключается в скорости заражения, связанной с так называемым "английским вариантом" COVID-19, сообщает Football Italia.
Популярное сейчас
- Вильярреал - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- Биатлон-2020/21. Календарь Кубка мира
- SofaScore: Малиновский – лучший игрок Аталанты в ответном матче против Реала
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом