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Стена для Рима и Милана: Алессандро Неста отмечает День рождения

Италия
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Один из лучших защитников в истории итальянского футбола

Стена для Рима и Милана: Алессандро Неста отмечает День рождения

AP, LaPresse

Новина українською

Алессандро Неста родился 19 марта 1976 года в Риме. Бывший итальянский футболист сейчас трудится тренером клуба "Фрозиноне".

Неста считается одним из лучших центральных защитников своего времени, а также одним из лучших защитников в истории Италии. Он прославился своей резкостью, подкатами, элегантной работой с мячом, точностью паса и жесткой игрой при отборе сферы.

Он сыграл более 400 матчей в Серии А за 20-летнюю карьеру в "Лацио" и "Милане", выигрывал турниры на внутренней и европейской арене в обоих клубах. В составе "россонери" дважды брал Лигу чемпионов. В 2004 году он вошел в список ФИФА 100. Неста – чемпион мира (2006) в составе сборной Италии.

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