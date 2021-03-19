Серия А. Парма остаётся аутсайдером - реально и ментально

Парма. "Эннио Тардини"

: Пелле 16 - Скамакка 50, 69

После 17-ти матчей без побед подряд "Парма" наконец-то победила. Да ещё и "Рому", да ещё и чуть ли не легко. 28-ой тур она начала в четырёх очках позади 17-го места. Причём в соперниках в туре была команда, не выигрывавшая в шести последних матчах, сдавшая после отличного начала каденции Давиде Баллардини. Команда, у которой "крестоносцы" выиграли пять матчей подряд. Не совсем аутсайдер, сонный и не в лучшей форме. У кого же ещё выигрывать?

Обе команды - одни из худших в лиге по владению мячом, ударам по воротам, созиданию. Потому опасность 0:0 существовала. К счастью, такого счёта мы избежали очень быстро. Заброс, Куцка сбрасывает головой назад на 16-ой минуте, Пелле отлично пробивает через себя ножницами - и уже 1:0. Хотя футбола и вправду было мало. Сильный дебют "Пармы" принёс лишь этот гол, вроде бы сильная концовка тайма "Дженоа" - ни одного опасного момента.

Второй тайм Куцка начал ударом головой в упор. Неточно. А забил как раз соперник. Попытку удара Дзаппакосты вышедший на замену Скамакка подправил в ворота. "Парма" отреагировала хорошим отрезком в середине тайма. Перин отбил опасные удары Карамо и Бругмана. А забил Скамакка, отличным дальним ударом. Ответ? Почти никакого. Навес Бузи Ман головой замкнул прямо в руки Перину. Владение мячом возле штрафной соперника не принесло ничего.

В последних шести турах "Парма" дважды упустила победу с 2:0, упустила победу со счётом 3:2 на 94-ой минуте, упустила 1:0 сегодня. С такой бесхарактерностью путь один - лишь в Серию Б. После такой громкой победы над "Ромой" проиграть дома гораздо более слабому сопернику - признак слабости. А "Дженоа" уже в девяти очках над зоной вылета, 12-ти - над сегодняшним соперником. Вряд ли она вылетит.