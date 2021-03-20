Роналду: В моём возрасте невозможно играть на таком уровне без мотивации

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал получение награды лучшему игроку Серии А в сезоне-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов.

"Был странный год. Год, которого никто бы не хотел, но на личном и командном уровнях он был положительным, потому что мы выиграли чемпионат.

Вначале было сложно играть при пустых трибунах, но нашей целью оставалась победа в чемпионате, чего мы и добились. Мы выбыли из Лиги чемпионов, но таков футбол.

Доверие, выносливость и страсть – вот секрет того, чтобы продолжать получать удовольствие от футбола. Я чувствую себя мотивированным. Эти элементы должны сосуществовать, иначе невозможно играть на таком уровне, когда тебе 35, 36, 37 или 40 лет", – сказал Роналду Sky Sport Italia.