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Роналду: В моём возрасте невозможно играть на таком уровне без мотивации
Криштиану прокомментировал награду лучшему игроку Серии А
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал получение награды лучшему игроку Серии А в сезоне-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов.
"Был странный год. Год, которого никто бы не хотел, но на личном и командном уровнях он был положительным, потому что мы выиграли чемпионат.
Вначале было сложно играть при пустых трибунах, но нашей целью оставалась победа в чемпионате, чего мы и добились. Мы выбыли из Лиги чемпионов, но таков футбол.
Доверие, выносливость и страсть – вот секрет того, чтобы продолжать получать удовольствие от футбола. Я чувствую себя мотивированным. Эти элементы должны сосуществовать, иначе невозможно играть на таком уровне, когда тебе 35, 36, 37 или 40 лет", – сказал Роналду Sky Sport Italia.
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