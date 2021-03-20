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20 лет спустя. Буффон летом может вернуться в Парму

Италия
(1 голосов)

Джиджи летом будет свободным агентом

20 лет спустя. Буффон летом может вернуться в Парму

Новина українською

Джанлуижди Буффон может летом вернуться в "Парму" спустя 20 лет после того, как он покинул клуб.

По информации Todo Fichajes, на данный момент 43-летний Буффон не планирует продлевать контракт с "Ювентусом", который истекает 30 июня.

Утверждается, что Джанлуиджи хочет вернуться в "Парму", чтобы снова играть в основе. Буффон является воспитанником "крестоносцев", цвета которых защищал с 1995 по 2001 год.

При этом "Ювентус" всё ещё сохраняет надежды сохранить Буффона.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Парма (Парма)
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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
20.03.2021 в 11:38
пропустил момент чтоб красиво уйти, теперь это выглядит как то жалко.
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