Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
20 лет спустя. Буффон летом может вернуться в Парму
Джиджи летом будет свободным агентом
Джанлуижди Буффон может летом вернуться в "Парму" спустя 20 лет после того, как он покинул клуб.
По информации Todo Fichajes, на данный момент 43-летний Буффон не планирует продлевать контракт с "Ювентусом", который истекает 30 июня.
Утверждается, что Джанлуиджи хочет вернуться в "Парму", чтобы снова играть в основе. Буффон является воспитанником "крестоносцев", цвета которых защищал с 1995 по 2001 год.
При этом "Ювентус" всё ещё сохраняет надежды сохранить Буффона.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Нас раскатали! Эксперт - о вылете Динамо и Шахтера из Лиги Европы
- Клопп – о жеребьёвке ЛЧ: Реал меня устраивает
- Решение CAS по Украине, жребий ЛЧ, тур в Первой лиге. Главные новости за 19 марта
- SofaScore: Малиновский – лучший игрок Аталанты в ответном матче против Реала
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FCZK-1922 (Кировоград)
20.03.2021 в 11:38
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...