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Наполи летом выставит Кулибали на продажу – СМИ
"Партенопейцы" планируют сократить убытки
Калиду Кулибали может наконец покинуть "Наполи" в летнее трансферное окно.
По информации Gazzetta dello Sport, "партенопейцы" намерены расстаться с сенегальским центрбеком из-за финансовых проблем. Ситуацию обостряет также потенциальное непопадание команды в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
Годовой оклад Кулибали составляет 11 миллионов евро – 10 процентов от общего зарплатного фонда первой команды.
Также клуб попрощается с Николой Максимовичем и Эльсеидом Хюсаем, которых готовы отпустить на правах свободных агентов по окончанию сезона.
В июне Кулибали исполнится 30 лет. Судя по всему, "Наполи" существенно понизит ценник на игрока. Прошлым летом Де Лаурентис запрашивал 80 миллионов, которые выглядят крайне нереалистичными в нынешних условиях рынка, а также с учётом возраста сенегальца.
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