Пирло: Пока не думали о будущем Роналду

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет будущего Криштиану Роналду.

"Об этом мы еще не думали. У него по контракту еще год, и мы рады, что он продолжает выступать за нас. Ни на техническом, ни на тактическом уровне мы пока не думали о его будущем.