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Пирло: Пока не думали о будущем Роналду

Италия
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Наставник туринцев высказался насчет будущего португальца в стане "зебр"

Пирло: Пока не думали о будущем Роналду

Новина українською

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет будущего Криштиану Роналду.

"Об этом мы еще не думали. У него по контракту еще год, и мы рады, что он продолжает выступать за нас. Ни на техническом, ни на тактическом уровне мы пока не думали о его будущем.

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Сейчас мы сосредоточены на текущем сезоне, хотим завершить его наилучшим образом. Роналду забил много голов, это бесспорно", – сказал Пирло.

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло
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Источник:
Gianluca di Marzio

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