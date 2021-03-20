Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пирло: Пока не думали о будущем Роналду
Наставник туринцев высказался насчет будущего португальца в стане "зебр"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет будущего Криштиану Роналду.
"Об этом мы еще не думали. У него по контракту еще год, и мы рады, что он продолжает выступать за нас. Ни на техническом, ни на тактическом уровне мы пока не думали о его будущем.
Сейчас мы сосредоточены на текущем сезоне, хотим завершить его наилучшим образом. Роналду забил много голов, это бесспорно", – сказал Пирло.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Gianluca di Marzio
Популярное сейчас
- Все претенденты на УПЛ побеждают. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Таблица коэффициентов УЕФА. Так низко мы не падали давно
- Ливерпуль планирует провести зачистку состава в летнее окно
- SofaScore: Малиновский – лучший игрок Аталанты в ответном матче против Реала
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...