Серия А. Камбек Болоньи, Кротоне сгорает ярко

Кротоне. "Эцио Шида"

"Кротоне" - "Болонья" 2:3

Голы: Мессиас 32, Симы 40 (пен.) - Сумаро 62, Схутен 70, Сков Ольсен 84

": Кордас, Джиджи, Големич, Куомо (Ривьер 86), Педро Перейра, Бенали, Петриччионе (Вулич 75), С. Молина, Мессиас, Симы, Ди Кармине (Рисполи 75)

": Скорупски, Томиясу, Сумаро, Данило, Дайкс (Виньято 59), Сванберг (Схутен 46), Н. Домингес (Сансоне 59), Орсолини (Сков Ольсен 46), Сориано, Барроу, Паласио (Поли 86)

Предупреждения: Куомо 22, Петриччионе 42, Джиджи 56, Големич 88 - Дайкс 23, Сумаро 39, Н. Домингес 45+2, Паласио 73, Сориано 77, Данило 81, Скорупски 87

У "Кротоне" уже осталось не так много времени. Восемь очков отставания от 17-го места нужно начинать отыгрывать немедленно. В том числе и в матче дома против крайне нестабильного ментально середняка, проигравшего два своих предыдущих гостевых. "Болонья" в целом чередует успехи с неудачами, Синиша Михайлович бьётся над характером игроков, но признаёт, что не может изменить. А "Кротоне" как раз играет после назначения Серсе Косми неплохо, победил "Торино", проиграл "Лацио" лишь в самой концовке. Так что Синиша ожидал битву. Увидел её. И даже характер своих парней.

Матч был отличным. В первом тайме лучше играли хозяева, хотя Кордасу пришлось начинать сейвом от удара головой Паласио. Они и забивали. Низко летящий мяч со штрафного Мессиаса не задел никого, Сумаро завалил Ди Кармине. А вот во втором тайме всё было наоборот. Он начался двойным сейвом Скорупски от Мессиаса и Бенали, затем давила "Болонья". После серии рикошетов в штрафной Паласио нашёл Сумаро, Схутен блестяще закрутил с 20-ти метров. Далее же пошла уже просто бешеная игра. Вратари совершили по блестящему сейву. Сков-Ольсен добил после менее удачного от удара Паласио издали.

"Кротоне" пропустил в 16-ом матче подряд, пропустил как минимум два мяча в десятом подряд. Вышел на 70 пропущенных в сезоне. Не случайно Косми перед матчем прежде всего беспокоился об обороне, говорил о потребности научиться обороняться. Да и в целом уже в который раз в нынешнем сезоне "акулы" выглядят интересно, но слишком наивно, радуют глаз, но не только позитивом, но и негативом. Они сгорают ярко. С такими матчами как этот, с 38-ю ударами по воротам и 13-ю - в створ на двоих. Замечательно для нейтральных болельщиков, но болезненно для фанов команды Косми.