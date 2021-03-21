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ВИДЕО, как 35-летний Пелле забил через себя в Серии А
Есть еще порох в пороховницах
AFP | Flashscore/Автор невідомий
В рамках 28-го тура Чемпионата Италии "Парма" принимала дома "Дженоа". В самом начале матча уже был открыт счет усилиями 35-летнего форварда Пелле, который принял мяч на грудь и отправил его в ворота соперников ударом через себя.
Отметим, что это всего второй гол 35-летнего итальянца в Серии А. Первый он забил еще в 2011 и тоже в составе "Пармы", но в ворота "Лечче" (воспитанником которого и является Пелле). За эти 10 лет Грациано забивал за "Сампдорию" в Серии Б (4), "Фейеноорд" (55), "Саутгемптон" (30) и "Шайдунь Тайшань" (63). Также до 2011 года на счету форварда 16 голов за "АЗ", 11 за "Чезену" и 3 за "Кротоне".
В свой актив форвард занес еще девять голов в составе Национальной сборной Италии, однако вот в чемпионате родной страны это всего второе взятие ворот. Он вернулся в Серию А этой зимой, на правах свободного агента присоединившись к "Парме".
Этот гол не помог хозяевам выиграть, ведь "Дженоа" до конца матча забил дважды и одержал волевую победу.
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