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ВИДЕО, как 35-летний Пелле забил через себя в Серии А

Италия
(1 голосов)

Есть еще порох в пороховницах

ВИДЕО, как 35-летний Пелле забил через себя в Серии А

AFP | Flashscore/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 28-го тура Чемпионата Италии "Парма" принимала дома "Дженоа". В самом начале матча уже был открыт счет усилиями 35-летнего форварда Пелле, который принял мяч на грудь и отправил его в ворота соперников ударом через себя.

Отметим, что это всего второй гол 35-летнего итальянца в Серии А. Первый он забил еще в 2011 и тоже в составе "Пармы", но в ворота "Лечче" (воспитанником которого и является Пелле). За эти 10 лет Грациано забивал за "Сампдорию" в Серии Б (4), "Фейеноорд" (55), "Саутгемптон" (30) и "Шайдунь Тайшань" ​​(63). Также до 2011 года на счету форварда 16 голов за "АЗ", 11 за "Чезену" и 3 за "Кротоне".

В свой актив форвард занес еще девять голов в составе Национальной сборной Италии, однако вот в чемпионате родной страны это всего второе взятие ворот. Он вернулся в Серию А этой зимой, на правах свободного агента присоединившись к "Парме".

Этот гол не помог хозяевам выиграть, ведь "Дженоа" до конца матча забил дважды и одержал волевую победу.

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В статье: Грациано Пелле Парма
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Источник:
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Комментарии (2)
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efim423 (odessa)
21.03.2021 в 12:11
и что ?
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Кююмалайнен (Київ)
21.03.2021 в 11:32
Это не тот Пеле, у этого две буквы "л"
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