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Милан нацелен на трансферы лидеров ЦСКА и Фиорентины
Мальдини выходит на охоту
Фіорентина/Автор невідомий
"Милан" активно готовится к летней трансферной кампании. "Росонери" интересуются полузащитником московского "ЦСКА" Николой Влашичем и форвардом "Фиорентины" Душаном Влаховичем. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Технический директор "росонери" Паоло Мальдини ищет футболистов для усиления атаки. Источник отмечает, чтобы получить этих исполнителей, то нужно заплатить около 30 млн евро за игрока “лошадей” и 40 млн в той же валюте за нападающего "фиалок".
21-летний Душан в этом сезоне провел за "Фиорентину" 29 матчей и записал в свой актив 12 голов и два ассиста. Полузащитник связан контрактом с командой еще два сезона. А на счету Николы 11 мячей и шесть результативных передач в 27 матчах за московский клуб. Его соглашение с "ЦСКА" действительно до лета 2024-го.
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