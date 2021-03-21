Серия А. Гол и ассист Малиновского, дебют Коваленко, победа Аталанты

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

: Малиновский 33 (пен.), Д. Сапата 42

": Сильвестри, Давидович, Ловато, Чеккерини (Удоджи 46), Фараони, Велозу (Стураро 46), Тамез, Димарко (Лазович 46), Дзакканьи, Барак (Илич 79), Лазанья (Фавилли 62)

": Голлини, Толой (Меле 63), Ромеро, Джимсити, Паломино, Де Роон, Фройлер, Малиновский (Коваленко 87), Пессина (Иличич 77), Миранчук (Пашалич 63), Д. Сапата (Муриэль 77)

: Чеккерини 27, Давидович 28, Стураро 72 - Толой 60, Ромеро 65

Матч между "сёстрами", "Аталантой" и "мини-"Аталантой", должен был быть острым и равным. Обе команды любят единоборства, скорость, трёх центральных защитников, тренер "Вероны" Иван Юрич заявляет, что всему научился у Джан Пьеро Гасперини. Последний заявил, что ожидает настоящую битву. Также говорили о злости обеих команд, о желании реванша "Аталанты" за вылет из Лиги Чемпионов, реванша "Вероны" за два поражения подряд. Учитывая победу второй в первом круге (2:0), ничью 1:1 и бешеный матч с 2:3 в очных до этого, битва была очевидна. Но в итоге она не сложилась.

Позиции бергамцев также ослабляли потери двух ведущих латералей - Хатебура и Гозенса. Из-за этого Гасперини даже пошёл на дикий для себя шаг - перешёл на 4-2-3-1. С центральными защитниками Толоем и Джимсити на флангах, Малиновским в роли правого вингера и Миранчуком - левого. Было заметно, что команде неудобно с такой схемой. Скорости не хватало, она разве что собирала штрафные и угловые. Один штрафной Малиновский подал хорошо, но Ромеро замкнул головой слабо. Прямой после прорыва и заработанного фола Руслан послал в "стенку". Один прорыв Сапаты остановил вратарь.

В пользу "Аталанты" было полное спокойствие в обороне, владение мячом и хороший прессинг, заставлявший соперника нервничать. В итоге он и привёз себе пенальти. После углового Малиновского Димарко неразумно сыграл рукой. Украинец развёл вратаря и мяч по углам. А затем гости играли максимально неудобно для хозяев - заманивали их в позиционную атаку и контратаковали. Таким образом Сапата прорвался ещё дважды. С паса вразрез Пессины, с выигранной воздушной дуэли Малиновского. В первом случае хозяев спасла стойка, во втором Дуван уже пробил мягко мимо вратаря.

Второй тайм Юрич начал тремя заменами, а его команда - давлением. Правда, недолгим и без особо сложных задач для оппонента. Довольно быстро эпицентр игры переместился даже ближе к штрафной Сильвестри. Команда Гасперини просто "сушила" игру, причём правильно, не "автобусом". Да, ранее она не раз была наказана за это, в феврале даже теряла 3:0. Но сегодня атака "Вероны" выглядела уж слишком слабо. Лишь Лазович на 72-ой минуте вышел на вратаря под острым углом. Голлини вытащил. В целом "Верона" выглядела слишком слабой для борьбы на таком уровне.

Гасперини чувствовал себя настолько свободно, что даже предоставил дебютные игровые минуты Виктору Коваленко. Украинец успел дважды потерять мяч, но и поучаствовал в опасной атаке. В борьбе с ним защитник выбил плохо, Иличич подхватил и с 22-ух метров пробил в перекладину.

Шестая победа "Аталанты" в семи последних матчах лиги. И очень уверенная над неудобным соперником. Она остаётся четвёртой и делает заявку на своё привычное ураганное накатывание на финишную прямую в последней стадии сезона. Малиновский отыграл один из лучших своих матчей в сезоне. Без фейерверков, но очень солидно, ища мяч, дирижируя. Как лидер. Разумеется, он гораздо больше времени проводил в центре поля, чем на правом фланге. А "Верона"? Она уже с третьим поражением подряд, седьмым матчем без победы из последних девяти. Пожалуй, она в кризисе.