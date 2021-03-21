Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи летом планирует расстаться с Гаттузо и двумя топ-игроками
"Партенопейцы" планируют перестройку
"Наполи" планирует произвести перестройку ближайший летом.
Из-за экономического кризиса команда будет вынуждена расстаться с двумя топ-игрокам, сообщает Il Corriere Del Mezzogiorno. Риск не попасть в Лигу Чемпионов по итогам сезона также усугубляет положение "партенопейцев".
Издание не называет конкретных имён, однако ранее СМИ активно говорили о том, что Калиду Кулибали будет выставлен на продажу в ближайшее трансферное окно. Также может быть продан Лоренцо Инсинье – его контракт истекает в 2022-м году. Хотя владелец клуба надеется сохранить капитана в клубе.
Кроме того, практически неизбежным кажется уход с поста главного тренера Дженнаро Гаттузо. Его может заменить Маурицио Сарри, Иван Юрич, Винченцо Итальяно и Рафаэль Бенитес.
Популярное сейчас
- Малиновский отметился голом и результативной передачей в матче с Вероной
- Тайсон об инциденте с дублем: Я поспорил с Каштру
- ВИДЕО, как голкипер Севильи своим голом лишил Вальядолид победы
- Тупик на каждом повороте. Обзор итальянских СМИ по итогам матча Шахтер - Рома
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО