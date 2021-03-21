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Наполи летом планирует расстаться с Гаттузо и двумя топ-игроками

Италия
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"Партенопейцы" планируют перестройку

Наполи летом планирует расстаться с Гаттузо и двумя топ-игроками

Новина українською

"Наполи" планирует произвести перестройку ближайший летом.

Из-за экономического кризиса команда будет вынуждена расстаться с двумя топ-игрокам, сообщает Il Corriere Del Mezzogiorno. Риск не попасть в Лигу Чемпионов по итогам сезона также усугубляет положение "партенопейцев".

Издание не называет конкретных имён, однако ранее СМИ активно говорили о том, что Калиду Кулибали будет выставлен на продажу в ближайшее трансферное окно. Также может быть продан Лоренцо Инсинье – его контракт истекает в 2022-м году. Хотя владелец клуба надеется сохранить капитана в клубе.

Кроме того, практически неизбежным кажется уход с поста главного тренера Дженнаро Гаттузо. Его может заменить Маурицио Сарри, Иван Юрич, Винченцо Итальяно и Рафаэль Бенитес.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь)
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