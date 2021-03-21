Серия А. Провал Ювентуса дома против Беневенто, победа Лацио

Турин. "Алльянц Стадиум"

: Гаич 69

": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Бернардески, Кулушевски, Артур (Бентанкур 73), Рабио (МакКенни 73), Кьеза, Мората, Криштиану Роналду

": Монтипо, Туя, Кальдирола, Барба, Фулон (Тельо 73), Хетемай (Дабо 83), Виола, Ионицэ, Импрота, Гаич (Де Серио 83), Лападула (Капрари 73)

: Бернардески 18, Бентанкур 90+2 - Туя 9, Кальдирола 75, Тельо 84

"Оказать давление на "Интер" - наша обязанность", - заявил Андреа Пирло. Десять очков отставания - много. Но матч в запасе плюс очный матч против него дома оставляли "Ювентусу" шансы. Теперь ещё и "нерадзурри" попали в изоляцию из-за коронавируса, что в апреле заставит их играть два матча в неделю. А это они не любят. Так что шанс догнать был. Вот только для этого нужно выигрывать все матчи. Особенно - дома у такого соперника как "Беневенто", не побеждавшего в 11-ти матчах подряд и даже уехавшего на неделе на короткий ритиро. Простая задача? Оказалось, что не совсем.

В Турине претензий к результатам "Юве" мало - семь побед подряд. А вот к игре - гораздо больше. Сегодня уже в который раз он провалил первые полчаса матча. Нанёс лишь два удара по воротам, бесполезно владел мячом 69 процентов времени. Несколько раз защитники и Щесны теряли мяч под высоким прессингом "Беневенто". Им явно повезло, что храбрые гости не очень качественны, да и даже не верили в такое счастье. Лишь в концовке тайма туринцы проснулись. Мората прорвался, Де Лихт отлично пробивал головой. Здесь уже Монтипо пришлось спасать. Альваро также не попал метров с семи.

Второй тайм начался похоже на первый. Гости чётко защищались против, вообще-то, более серьёзного давления, не боялись иногда высоко прессинговать, заставляли хозяев ошибаться - и не развивали из этого ничего. Они также ошиблись, когда в контратаке соперника Барба чуть не привёз автогол. Монтипо чётко отбил. А очередная ошибка "Юве" уже оказалась фатальной. Артур отдал ужасный поперечный пас, и Гаич реализовал с линии штрафной. Сравнять же сразу же помешал арбитр Розарио Абиссо, не давший пенальти в эпизоде, когда защитник случайно упал и из-за этого сбил Кьезу.

Осаду "Ювентус" организовал. Вот только ума в ней не было. Простые забросы либо индивидуальные прорывы. Перегруженность атакёрами на поле уже с первых минут - Роналду, Кьеза, Мората, Кулушевски, Бернардески - лишний раз доказывала, что реальный футбол - это не компьютерная игра. Роналду трижды пробивал с острого угла - Монтипо всё вытащил. Данило один из ударов добил в космос. Мората забыл пробить в другом эпизоде.

Никогда в своей истории "Беневенто" не переигрывал "Ювентус". До этого матча. Не проиграл он чемпиону и в первом круге, сыграв вничью 1:1. Уже бывшему чемпиону? С такой игрой и таким результатом в такой ситуации, после недели отдыха, со всеми лидерами атаки, не забить новичку и подарить ему такой гол - по-моему, явный сценарий церемонии передачи Скудетто. Да и какое там Скудетто, если победитель матча "Рома" - "Наполи" сегодня приблизится к "Ювентусу" на расстояние двух очков? При том, что останется на пятом месте. Место в Лиге Чемпионов под прямой угрозой.

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Удине. "Дачия Арена"

: Марушич 37

": Муссо, Бекао (Форестьери 74), Бонифаци, Нуйтинк, Н. Молина, Де Пауль, Уолас, Макенго (Несторовски 46), Стригер-Ларсен, Р. Перейра, Льоренте (Окака 62)

": Рейна, Патрик (Мусаккьо 85), Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте 66), Луис Альберто (А. Перейра 74), Марушич, Иммобиле (Корреа 74), Мурики (Акпа-Акпро 66)

: Н. Молина 58 - Патрик 82, Мусаккьо 87, А. Перейра 90+2

"Лацио" также приходится догонять в борьбе за своё Скудетто - четвёртое место. Он уже проиграл три из предыдущих пяти матчей лиги. Проиграл три подряд в гостях. Также вылетел из Лиги Чемпионов. Его ещё и ожидал более сложный соперник. "Удинезе" из последних десяти матчей проиграл лишь один, играя вничью с "Интером", "Аталантой" и "Миланом". В первом круге он легко победил "орлов" в Риме (3:1). Не случайно Симоне Индзаги отмечал его отличную форму, физическую силу, называя матч "деликатным". Как раз здесь потеря очков была ожидаемой. Но здесь победил фаворит.

Римляне как раз начали довольно мощно, к 37-ой минуте подошли с 10:2 по ударам по воротам. Кризисный Иммобиле, забивший лишь однажды в семи последних матчах лиги, должен был попадать в створ из отличной позиции, должен был и добить не во вратаря после его сейва от выстрела Луиса Альберто. В итоге настойчивость оправдалась. Не для Чиро. Левый латераль Марушич получил мяч и уйму времени в штрафной, прицелился - и забросил в "девятку". После чего Рейна выиграл дуэль с Стригером-Ларсеном, в начале второго тайма стойка отбила удар Де Пауля издали. И "Лацио" выдержал.

Форму, игру "орлов" трудно назвать хорошей. Но крайне сложная и важная победа в городе, где "Аталанта" не победила, позволяет подобраться к ней и четвёртому месту на расстояние шести очков. С матчем в запасе. До "Ювентуса" - те же шесть очков, хотя и без такого матча.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Кандрева 25

": Аудеро, Берешински, Тонелли (Йошида 73), О. Колли, Ауджелло, Кандрева (А. Феррари 88), Экдаль, Торсби, Янкто, Габбьядини (Кейта Бальде 67), Квальярелла (Дамсгор 88)

": Сиригу, Иццо (Синго 73), Льянко, Бремер, Войвода (Верди 59), Ринкон (Мурру 80), Мандрагора, Гояк (Бонаццоли 80), Ансальди, Санабрия (Дзадза 59), Белотти

: Льянко 90+5