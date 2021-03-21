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Директор Ювентуса: Роналду останется в клубе, он лучший в мире
У Криштиану контракт до 2022 года
Директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал слухи о будущем Криштиану Роналду.
"Мы решили сохранить Криштиану Роналду. Криштиану – лучший игрок в мире, и он останется с нами", – цитирует Паратичи Sky Sports.
Роналду связан контрактом с "Ювентусом" до 2022 года. Ранее ходили слухи о его возможном возвращении в "Реал".
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