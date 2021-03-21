Директор Ювентуса: Роналду останется в клубе, он лучший в мире

Директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал слухи о будущем Криштиану Роналду.

"Мы решили сохранить Криштиану Роналду. Криштиану – лучший игрок в мире, и он останется с нами", – цитирует Паратичи Sky Sports.

Роналду связан контрактом с "Ювентусом" до 2022 года. Ранее ходили слухи о его возможном возвращении в "Реал".