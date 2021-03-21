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Ибрагимович – самый возрастной футболист, забивший 15 голов в сезоне Серии А
Для Златана возраст – просто цифра
Златан Ибрагимович отметился голом в победном матче "Милана" против "Фиоринтины" (3:2).
Для Златана этот мяч стал 15-м в этом сезоне Серии А, что сделало шведа самым возрастным голеадором, достигшим такой отметки в чемпионате. На данный момент Ибре 39 лет и 169 дней.
Для достижения этой планки Златану понадобилось 15 поединков.
"Милан" после 28 туров имеет в своём активе 59 очков, закрепившись на второй строчке.
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