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Пиоли: Ничто не мешает Милану продолжить борьбу за скудетто
"Россонери" далеко отпустили соседей
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча Серии А с "Фиорентиной" (3:2).
"Это была самая сложная игра, потому что мы прошли через разочарование в Лиге Европы.
В течение многих месяцев мы играли каждые три дня. Мы понимали, что нам нужно поскрести по дну бочки, чтобы собрать последние капли энергии для достижения результата.
Ибра прав, когда говорит о скудетто, потому что мы лидировали большую часть сезона. Сейчас мы не так уж и далеко, и у нас есть уровень, чтобы играть на победу в каждом матче. Добьемся ли мы титула – другой вопрос, но мы точно можем попробовать.
Естественно, мы начали сезон с совсем другими целями, так как стремились попасть в четверку лучших. Теперь мы здесь и хотим, чтобы сезон был позитивным до самого конца", – сказал Пиоли Sky Sport Italia.
"Милан" отстаёт от "Интера" на 6 очков после 28 туров. При этом у "нерадзурри" имеется матч в запасе.
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