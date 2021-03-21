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Пиоли: Ничто не мешает Милану продолжить борьбу за скудетто

Италия
(1 голосов)

"Россонери" далеко отпустили соседей

Пиоли: Ничто не мешает Милану продолжить борьбу за скудетто

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча Серии А с "Фиорентиной" (3:2).

"Это была самая сложная игра, потому что мы прошли через разочарование в Лиге Европы.

В течение многих месяцев мы играли каждые три дня. Мы понимали, что нам нужно поскрести по дну бочки, чтобы собрать последние капли энергии для достижения результата.

Ибра прав, когда говорит о скудетто, потому что мы лидировали большую часть сезона. Сейчас мы не так уж и далеко, и у нас есть уровень, чтобы играть на победу в каждом матче. Добьемся ли мы титула – другой вопрос, но мы точно можем попробовать.

Естественно, мы начали сезон с совсем другими целями, так как стремились попасть в четверку лучших. Теперь мы здесь и хотим, чтобы сезон был позитивным до самого конца", – сказал Пиоли Sky Sport Italia.

"Милан" отстаёт от "Интера" на 6 очков после 28 туров. При этом у "нерадзурри" имеется матч в запасе.

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В статье: Стефано Пиоли Милан (Италия)
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Комментарии (2)
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IM-RM-DK (Miami)
21.03.2021 в 23:00
Скажи спасибо ,что судейка пенальти на Ребери не поставил!!.за скудетто он собрался бороться
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Alex_ForzaMilan (Київ)
21.03.2021 в 22:49
А чому б і ні? Можна поборотись, тільки всі матчі треба в гостях грати. У Інтера випаде кілька гравців через коронавірус, тож побачимо.
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