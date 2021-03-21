Пиоли: Ничто не мешает Милану продолжить борьбу за скудетто

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча Серии А с "Фиорентиной" (3:2).

"Это была самая сложная игра, потому что мы прошли через разочарование в Лиге Европы.

В течение многих месяцев мы играли каждые три дня. Мы понимали, что нам нужно поскрести по дну бочки, чтобы собрать последние капли энергии для достижения результата.

Ибра прав, когда говорит о скудетто, потому что мы лидировали большую часть сезона. Сейчас мы не так уж и далеко, и у нас есть уровень, чтобы играть на победу в каждом матче. Добьемся ли мы титула – другой вопрос, но мы точно можем попробовать.

Естественно, мы начали сезон с совсем другими целями, так как стремились попасть в четверку лучших. Теперь мы здесь и хотим, чтобы сезон был позитивным до самого конца", – сказал Пиоли Sky Sport Italia.