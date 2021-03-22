Когда у Роналду не идет, Пиппо торжествует. Ювентус - Беневенто 0:1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Беневенто, которые встречались в 28-м туре. Это был довольно странный матч. Старая Синьора доминировала, один Криштиану Роналду имел 3-4 неплохих шансы, чтобы забить, но в итоге туринский гранд проиграл команде, которая в прошлом сезоне выступала во втором по рангу дивизионе. Судьбу встречи решила вдохновенная игра голкипера Монтипо и одна ошибка защиты Юве, которой воспользовался Адольфо Гайч. К слову, возглавляет Беневенто Филиппо Индзаги, который играл за туринский клуб четыре года, однако золотые годы карьеры все же провел в Милане, где выступал рядом с Андреа Пирло.

Итальянская Серия А. 28-й тур

Ювентус - Беневенто 0:1

Гол: Гайч 69