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Когда у Роналду не идет, Пиппо торжествует. Ювентус - Беневенто 0:1. Видео обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ювентус - Беневенто, чемпионат Италии, 21 марта 2021

Когда у Роналду не идет, Пиппо торжествует. Ювентус - Беневенто 0:1. Видео обзор матча

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Беневенто, которые встречались в 28-м туре. Это был довольно странный матч. Старая Синьора доминировала, один Криштиану Роналду имел 3-4 неплохих шансы, чтобы забить, но в итоге туринский гранд проиграл команде, которая в прошлом сезоне выступала во втором по рангу дивизионе. Судьбу встречи решила вдохновенная игра голкипера Монтипо и одна ошибка защиты Юве, которой воспользовался Адольфо Гайч. К слову, возглавляет Беневенто Филиппо Индзаги, который играл за туринский клуб четыре года, однако золотые годы карьеры все же провел в Милане, где выступал рядом с Андреа Пирло.

Итальянская Серия А. 28-й тур
Ювентус - Беневенто 0:1
Гол: Гайч 69

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Филиппо Индзаги Беневенто
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