"Величайший". Роналду получил футболку с количеством своих голов из рук президента Ювентуса

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил необычную футболку в свою коллекцию перед стартовым свистком поединка против "Беневенто" (0:1, проигрыш туринцев). Президент "бьянконери" Андреа Аньелли вручил португальцу джерси с надписью GOAT и числом 770 вместо фамилии и игрового номера на спине.

В прошлое воскресенье Роналду оформил хет-трик в ворота "Кальяри". Криштиану превзошел легендарного Пеле по количеству голов, забитых на клубном и международном уровне.

It’s official, Cristiano Ronaldo is the GOAT ????



He’s got a shirt to prove it ????



770 career goals ???? pic.twitter.com/9HKDSmTQAX