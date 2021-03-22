  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Величайший". Роналду получил футболку с количеством своих голов из рук президента Ювентуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Величайший". Роналду получил футболку с количеством своих голов из рук президента Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Заслуженно

"Величайший". Роналду получил футболку с количеством своих голов из рук президента Ювентуса

Фото: Juventus

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил необычную футболку в свою коллекцию перед стартовым свистком поединка против "Беневенто" (0:1, проигрыш туринцев). Президент "бьянконери" Андреа Аньелли вручил португальцу джерси с надписью GOAT и числом 770 вместо фамилии и игрового номера на спине.

Читайте такжеПеле – Роналду: Я восхищаюсь тобой, поздравляю, ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах

В прошлое воскресенье Роналду оформил хет-трик в ворота "Кальяри". Криштиану превзошел легендарного Пеле по количеству голов, забитых на клубном и международном уровне.

Отметим, что аббревиатура GOAT расшифровывается как "Greatest Of All Time". Интересно, что слово GOAT переводится с английского языка как "козел". Сокращение часто сопровождают соответствующим эмодзи, например, в "Барселоне" так величают Лионеля Месси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пеле Андреа Аньелли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Di Marzio

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...