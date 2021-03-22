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"Величайший". Роналду получил футболку с количеством своих голов из рук президента Ювентуса
Заслуженно
Фото: Juventus
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил необычную футболку в свою коллекцию перед стартовым свистком поединка против "Беневенто" (0:1, проигрыш туринцев). Президент "бьянконери" Андреа Аньелли вручил португальцу джерси с надписью GOAT и числом 770 вместо фамилии и игрового номера на спине.
В прошлое воскресенье Роналду оформил хет-трик в ворота "Кальяри". Криштиану превзошел легендарного Пеле по количеству голов, забитых на клубном и международном уровне.
It’s official, Cristiano Ronaldo is the GOAT ????— Goal (@goal) March 21, 2021
He’s got a shirt to prove it ????
770 career goals ???? pic.twitter.com/9HKDSmTQAX
Отметим, что аббревиатура GOAT расшифровывается как "Greatest Of All Time". Интересно, что слово GOAT переводится с английского языка как "козел". Сокращение часто сопровождают соответствующим эмодзи, например, в "Барселоне" так величают Лионеля Месси.
???? ????— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 24, 2019
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