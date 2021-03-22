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Фонсека: Возможно, у Ромы нет менталитета, чтобы бороться за попадание в ТОП-4 Серии А
Мнение Пауло
Фото: Paginero
Алленаторе "Ромы" Пауло Фонсека прокомментировал поражение своей команды в поединке чемпионата Италии против "Наполи" (0:2). Напомним, после 28 туров Серии А "волки" идут на 6-й позиции в рейтинге.
"Вполне возможно, что у нас нет менталитета, чтобы бороться за попадание в ТОП-4. Я увидел команду без куража и со слабой ментальностью. Конечно, это не тот уровень выступлений, который мы хотим демонстрировать.
"Мы все несем ответственность за это. Просадка в игре после перерыва свидетельствует о проблемах в психологии".
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