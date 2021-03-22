Фонсека: Возможно, у Ромы нет менталитета, чтобы бороться за попадание в ТОП-4 Серии А

Алленаторе "Ромы" Пауло Фонсека прокомментировал поражение своей команды в поединке чемпионата Италии против "Наполи" (0:2). Напомним, после 28 туров Серии А "волки" идут на 6-й позиции в рейтинге.

"Вполне возможно, что у нас нет менталитета, чтобы бороться за попадание в ТОП-4. Я увидел команду без куража и со слабой ментальностью. Конечно, это не тот уровень выступлений, который мы хотим демонстрировать.