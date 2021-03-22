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Фонсека: Возможно, у Ромы нет менталитета, чтобы бороться за попадание в ТОП-4 Серии А

Италия
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Мнение Пауло

Фонсека: Возможно, у Ромы нет менталитета, чтобы бороться за попадание в ТОП-4 Серии А

Фото: Paginero

Новина українською

Алленаторе "Ромы" Пауло Фонсека прокомментировал поражение своей команды в поединке чемпионата Италии против "Наполи" (0:2). Напомним, после 28 туров Серии А "волки" идут на 6-й позиции в рейтинге.

"Вполне возможно, что у нас нет менталитета, чтобы бороться за попадание в ТОП-4. Я увидел команду без куража и со слабой ментальностью. Конечно, это не тот уровень выступлений, который мы хотим демонстрировать.

"Мы все несем ответственность за это. Просадка в игре после перерыва свидетельствует о проблемах в психологии".

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В статье: Серия А Чемпионат Италии Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Паулу Фонсека
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Источник:
Football Italia

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